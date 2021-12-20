Колишній в’язень “Ізоляції” Асєєв має намір добитися санкцій проти винних у катуванні

Станіслав Асєєв

Колишній в’язень тюрми “Ізоляція”, розташованої в тимчасово окупованому Донецьку, журналіст Станіслав Асєєв хотів би домогтися накладання санкцій у Євросоюзі та Сполучених Штатах Америки на осіб, причетних до катувань та знущань над ув’язненими.

Про це інформує “Інтерфакс-Україна” в понеділок, 20 грудня.

“Перша мета полягає в тому, щоб накласти санкції на злочинців “Ізоляції”, дані про яких ми і надаємо”, – сказав Асєєв, відповідаючи на запитання щодо мети своїх поїздок в Європу та США.

“Адже, як виявилося, якщо той самий “Палич” (Деніс Куликовський, екскомендант в’язниці, – “Н”), який після всіх своїх звірств опинився в Україні, вільно мешкаів у Києві цілих два роки, то ці люди можуть бути де завгодно”, – сказав він.

Асєєв вважає, що багато керівників в’язниці “не мають наміру все своє життя жити в Донецьку”.

“Є і політичний момент: якщо санкції буде накладено, це автоматично дасть сигнал Росії про те, що в США знають про існування “Ізоляції”, і заперечувати вже буде складніше”, – сказав він.

На думку журналіста, стратегічно “Ізоляція” має стати проблемою для РФ на міжнародному рівні, щоб вона була змушена її закрити.

“Щоб уникнути розголошень, подібних до моїх та інших постраждалих ув’язнених, цілком можливо, що це місце закриють по-тихому, переведуть людей до офіційних в’язниць. Для цього потрібен тиск на Росію через Держдепартамент і Конгрес США, парламенти європейських країн”, – додав Асєєв.

Як писала “Новинарня“, інформація про затримання Дениса Куликовського “Палича” з’явилася вранці 9 листопада, її оприлюднив колишній в’язень тюрми “Ізоляція” Станіслав Асєєв.

Невдовзі Служба безпеки України підтвердила затримання Дениса Куликовського.

Йому висувають підозру в рамках провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ст. 149 (торгівля людьми); ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації); ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань); ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Відомо, що 37-річний Денис Куликовський до війни він мешкав у Кураховому на Донеччині, у 2014-му приєднався до лав бойовиків “ДНР”. До того працював у СІЗО чи колонії. Був одружений, має сина.

Орієнтовно у 2015-2018 роках “Палич” був одним із керівників “Ізоляції” – колишньої мистецької платформи в місті Донецьк, яку бойовики “ДНР” переобладнали в концтабір для ворогів свого режиму.

Багато колишніх в’язнів “Ізоляції” із жахом згадують Куликовського як головного ката в’язниці. Він прирікав людей на тортури та іноді особисто катував полонених і простих громадян, яких звинувачували у діяльності проти так званої “ДНР.”

За словами його жертв, під керівництвом “Палича” в’язнів били, різали, душили, топили, катували електричним струмом та ґвалтували. Окрім цього, Куликовський практикував такі методи психологічного впливу, як поховання заживо, інсценування розстрілів, позбавлення можливості сходити в туалет.

За словами колишньої дружини, Палич втік із так званої “ДНР” ще у 2019 році, нібито до Росії.

У жовтні 2020 року українська прокуратура оголосила підозру ватажку так званої “ДНР” Лягіну, який керував захопленням фонду “Ізоляція” в Донецьку.

Також у жовтні 2020-го заочно повідомили про підозру й керівнику підпільної в’язниці “Ізоляція”.

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