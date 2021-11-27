Обвинувачений у справі катівні “Ізоляція” Бражников утік до Франції

Євген Бражников. Кадр відео

Обвинувачений у справі донецької катівні “Ізоляція” Євген Бражников виїхав з України та попросив притулку у Франції.

Про це повідомив адвокат Віталій Гончаров у письмовому клопотанні суду про участь свого підзахисного у відеоконференції.

Самого адвоката на засіданні не було через хворобу, розповіло видання “Ґрати” в п’ятницю, 26 листопада.

“Прокуратурі про статус прохача притулку обвинуваченого нічого не відомо, а адвокат не надав жодних документів про це. Про те, що Бражников виїхав із країни, [прокуратурі] також не відомо. У коментарі “Ґратам” прокурор Олександр Клещенко уточнив, що запобіжний захід обвинуваченому суд на стадії відкриття документів відмовився призначати, оскільки вирішив, що ризиків для нього немає”, – розповіло видання.

Суддя Сергій Родіонов відхилив клопотання захисту у відеоконференції та задовольнив прохання прокуратури й потерпілих про заміну захисника.

“Бражников — один із ключових обвинувачений у справі “Ізоляції”. Два роки він вільно пересувався територією України. А тепер ми бачимо — хоч це ще треба підтвердити, але за моїми даними — ця людина втекла”, – сказав потерпілий, колишній в’язень катівні “Ізоляція” журналіст Станіслав Асєєв. Він під час засідання і попросив не затягувати процес та змінити адвоката.

Судове провадження щодо Бражникова перебуває на підготовчій стадії вже пів року. У справі є дев’ять потерпілих – колишні в’язні “Ізоляції”.

Євгена Бражникова обвинувачують у військових злочинах. Йому інкримінують жорстоке поводження з військовополоненим чи цивільним населенням (частина 1 статті 438 Кримінального кодексу України), а також сприяння діяльності терористичної організації (частина 1 статті 258-3 ККУ).

За версією слідства, Євгеній Бражников із квітня 2014 року по грудень 2019 року “виконував розпорядження” керівництва в’язниці, розташованої в будівлі колишнього заводу ізоляційних матеріалів (згодом – мистецької платформи) в Донецьку під контролем бойовиків “ДНР”. В “Ізоляції” незаконно утримують українських громадян: їх катують і б’ють, щоб отримати свідчення про участь у злочинах проти влади “ДНР”.

Як відомо, Бражников повернувся на підконтрольну територію України внаслідок обміну ув’язненими 29 грудня 2019 року. За кілька місяців, допитавши колишніх полонених “Ізоляції”, СБУ повідомила йому підозру.

Він перебував лише під домашнім арештом.

Нагадаємо, раніше в листопаді 2021 року з’ясувалося, що без запобіжного заходу в Києві, з відома СБУ, перебував кат “Ізоляції” Денис Куликовський. Його затримали й арештували.

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