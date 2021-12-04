“За вбивства, тортури і співпрацю з СБУ”: бойовики “ДНР” оголосили в розшук ката “Ізоляції” Куликовського

Угруповання бойовиків Донецька, що називає себе “генеральна прокуратура ДНР”, оголосило в розшук за обвинуваченнями у вбивстві, тортурах та “державній зраді” колишнього ката тюрми “Ізоляція” Дениса Куликовського.

Про це сепаратистські медіа повідомили з посиланням на пресслужбу “органу нагляду” 3 грудня.

“Генеральною прокуратурою ДНР” здійснюється нагляд за розслідуванням кримінальної справи, порушеної щодо Куликовського Д. П. за ознаками злочину, передбаченого ст. 320 КК ДНР (державна зрада), слідчим відділом “міністерства державної безпеки ДНР”, – йдеться в повідомленні.

“Слідство” бойовиків заявляє, що обвинувачений “по службі володів відомостями обмеженого доступу”, а після виїзду на підконтрольну Україні територію був завербований українськими спецслужбами. “Це підтверджується свідченнями низки свідків, зокрема Станіслава Асєєва та Євгена Бражникова, оперативною інформацією, а також його останнім публічним інтерв’ю, розміщеним у відкритому доступі”.

Крім того, “слідство” обвинувачує Куликовського в злочинах, тортурах проти ув’язнених у тюрмах “ДНР”: “встановлено понад 100 епізодів злочинної діяльності Куликовського Д.П. на території ДНР, у тому числі за фактами завдання травм і каліцтв ув’язненим, які утримувалися в пенітенціарних установах”.

Крім того, т.зв. “генпрокуратура ДНР” розслідує кримінальну справу, порушену стосовно Куликовського за фактом убивства у 2015 році, вчиненого ним у стані алкогольного сп’яніння.

Фігуранту, який перебуває в Києві, заочно вже обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Він “оголошений у розшук”.

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Передісторія: хто такий Куликовський

Як інформувала “Новинарня“, інформація про затримання в Києві Дениса Куликовського “Палича”/”Палача” з’явилася вранці 9 листопада – її оприлюднив колишній в’язень тюрми “Ізоляція” Станіслав Асєєв. Невдовзі Служба безпеки України підтвердила затримання Дениса Куликовського.

Йому висувають підозру в рамках провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ст. 149 (торгівля людьми); ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації); ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань); ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

10 листопада в Маріуполі Куликовського арештували на два місяці без застави.

12 листопада СБУ оприлюднила його свідчення на відео.

Водночас ЗМІ встановили, що Денис Куликовський ще з початку 2019 року перебував у Києві без запобіжних заходів; про нього знали співробітники СБУ та співпрацювали з ним.

Відомо, що 37-річний Денис Куликовський до війни він мешкав у Кураховому на Донеччині, у 2014-му приєднався до лав бойовиків “ДНР”. До того працював у СІЗО чи колонії. Був одружений, має сина.

Орієнтовно у 2015-2018 роках “Палач” був одним із керівників “Ізоляції” – колишньої мистецької платформи в місті Донецьк, яку бойовики “ДНР” переобладнали в концтабір для ворогів свого режиму.

Багато колишніх в’язнів “Ізоляції” із жахом згадують Куликовського як головного ката в’язниці. Він прирікав людей на тортури та іноді особисто катував полонених і простих громадян, яких звинувачували у діяльності проти так званої “ДНР.”

За словами його жертв, під керівництвом “Палича” в’язнів били, різали, душили, топили, катували електричним струмом та ґвалтували. Окрім цього, Куликовський практикував такі методи психологічного впливу, як поховання заживо, інсценування розстрілів, позбавлення можливості сходити в туалет.

За словами колишньої дружини, Палич втік з “ДНР” у 2019 році, нібито до Росії.

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