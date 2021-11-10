Колишній в’язень “Ізоляції” Асєєв прокоментував арешт Куликовського

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Журналіст, письменник і колишній в’язень тюрми донецьких бойовиків “Ізоляція” Станіслав Асєєв лаконічно прокоментував обрання запобіжного заходу і арешт на два місяці ексочільнику незаконної в’язниці Денису “Паличу” Куликовському.

Допис на ФБ він розмістив після того, як суд у Маріуполі арештував Куликовського на два місяці без права застави.

“Я пам’ятаю, як Палич носився ночами по Ізоляції, відчиняв чоловічі камери та кричав “под нары, п*дарасы! с*сать!”. Де це тепер? Де його крики, “юморок”, розпухле від горілки обличчя – від схуднув кілограмів на 15-20, так що ми сьогодні – колишні полонені – дзвонили один одному цілий день та перепитували, чи це дійсно він. Тихий голос, понурий погляд, “моя дружина зараз у СІЗО”, “прошу тримати під вартою, бо життю загрожує небезпека”… А ще він сказав, що Ізоляція – “плохое место”. Де все те пекло, яке він створював нам ночами? Просто “людина”… Із запобіжним заходом тримання під вартою без застави протягом 2 місяців. І перспективою на пж”, – написав Асєєв.

Він також опублікував фото Куликовського під час обрання йому міри запобіжного заходу в прозорій “клітці” в залі засідання.

“Коли дивишся на це фото з суду, згадується “Банальність зла” Ганни Арендт – та неспівставність масштабів злочинів із тими, хто їх вчиняв. На свіжій пам’яті світу ще були гори трупів нацистських концтаборів – а навпроти Арендт сиділа звичайна людина. Не диявол, не психопат, який кидався на грати чи конвоїрів, – просто людина”, – пише Асєєв.

Тут треба додати, що Анна Арендт – авторка книги “Ейхман в Єрусалимі: звіт про банальність зла”.

У праці йдеться, зокрема, про Адольфа Ейхмана, одного з найбільших організаторів Голокосту.

Книга з однойменною назвою вийшла друком через два роки по завершенню єрусалимського судового процесу над Ейхманом, на якому Аренд була присутня як журналіст.

Задокументовані нею матеріали справи головного спеціаліста з “єврейського питання” вперше з’явилися у 1963 році як серія критичних статтей в журналі New Yorker. 1965 року книга була перевидана і доповнена післямовою.

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Як інформувала “Новинарня“, інформація про затримання Дениса Куликовського “Палича” з’явилася вранці 9 листопада, її оприлюднив колишній в’язень тюрми “Ізоляція” Станіслав Асєєв.

Невдовзі Служба безпеки України підтвердила затримання Дениса Куликовського.

Йому висувають підозру в рамках провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ст. 149 (торгівля людьми); ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації); ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань); ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Відомо, що 37-річний Денис Куликовський до війни він мешкав у Кураховому на Донеччині, у 2014-му приєднався до лав бойовиків “ДНР”. До того працював у СІЗО чи колонії. Був одружений, має сина.

Орієнтовно у 2015-2018 роках “Палич” був одним із керівників “Ізоляції” – колишньої мистецької платформи в місті Донецьк, яку бойовики “ДНР” переобладнали в концтабір для ворогів свого режиму.

Багато колишніх в’язнів “Ізоляції” із жахом згадують Куликовського як головного ката в’язниці. Він прирікав людей на тортури та іноді особисто катував полонених і простих громадян, яких звинувачували у діяльності проти так званої “ДНР.”

За словами його жертв, під керівництвом “Палича” в’язнів били, різали, душили, топили, катували електричним струмом та ґвалтували. Окрім цього, Куликовський практикував такі методи психологічного впливу, як поховання заживо, інсценування розстрілів, позбавлення можливості сходити в туалет.

За словами колишньої дружини, Палич втік з “ДНР” ще у 2019 році, нібито до Росії.

Як також повідомляла “Новинарня“, у жовтні 2020 року українська прокуратура оголосила підозру ватажку “ДНР” Лягіну, який керував захопленням фонду “Ізоляція” в Донецьку. Також у жовтні 2020-го заочно повідомили про підозру й керівнику підпільної в’язниці “Ізоляція”.

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