“Цінного свідка” Куликовського не можна віддавати на обмін, – Решетилова

Кат таємної в’язниці “Ізоляція” в окупованому Донецьку Денис Куликовський (“Палич”) має бути засуджений, а на “обмін” таких військових злочинців віддавати не можна.

Про це заявила координаторка Медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова в ефірі телеканалу “Дом”.

Вона припустила, що Кремль може запропонувати обміняти Куликовського. Але зауважила, що після свідчень, у яких він називає прізвища та дії інших військових злочинців, Куликовський сам навряд чи захоче повернутися в Росію чи так звані “ДНР” або “ЛНР”.

“Але якщо раптом таке станеться, думаю, у потерпілих буде невдоволення. Тому що одна з умов перехідного правосуддя — сатисфакція жертв. Жертви повинні бачити та розуміти, що відбувається правосуддя. І якщо ми віддаватимемо всіх, хто чинив такі страшні воєнні злочини, то у потерпілих не буде цього відчуття правосуддя”, — пояснила Решетилова.

Крім того, вона наголосила, що такі злочинці мають відбувати покарання в Україні, оскільки вони є цінними свідками в інших кримінальних справах. Особливо тих, які Україна заявляє у міжнародних судах.

“Після оприлюднення частини його свідчень ми бачимо, що Палич-Куликовський є ще й дуже цінним свідком. Він розповідає про те, що “Ізоляція” координувалася представниками ФСБ Російської Федерації, що вони туди приїжджали на так звані допити, брали участь у тортурах. І, за свідченнями заручників, вони там майже завжди були в контакті з “Паличем”, майже товаришували, він їм організовував застілля та всі супутні “сервіси”. Тому він знає дуже багато”, — акцентувала правозахисниця.

У цьому зв’язку, на її думку, “треба переживати за його життя“, щоб Куликовський дожив до суду і дав усі свідчення.

“Тому, я думаю, його і віддали до слідчого ізолятора СБУ (у Києві). Бо якби він потрапив у звичайне СІЗО, його життю загрожувала б небезпека”, — зауважила Решетилова.

За її словами, суд над “Паличем” важливий також для всього українського суспільства. І треба, щоб такі процеси були відкритими.

“Для українців (насамперед, для потерпілих) важливо, щоб таких, як “Палич”, затримували та судили. І до того ж судити треба публічно, на відкритих процесах. Можливо, за винятком якихось епізодів, які стосуються насильницьких злочинів. Я думаю, що дуже важливо, щоб цей процес був відкритим”, — зазначила експертка.

Водночас Решетилова не вважає, що справу “Палича” швидко буде передано до суду.

“Швидше за все, це питання не одного місяця. Тому що слідчі дії тривають. І за тими свідченнями, які дав “Палич”, ще необхідно буде відпрацювати всю інформацію, яку отримали наші правоохоронні органи. Щоб у суді подати всю цю доказову базу”, — підсумувала вона.

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Як інформувала “Новинарня“, інформація про затримання в Києві Дениса Куликовського “Палича”/”Палача” з’явилася вранці 9 листопада; її оприлюднив колишній в’язень тюрми “Ізоляція” Станіслав Асєєв. Невдовзі Служба безпеки України підтвердила затримання Дениса Куликовського.

Йому висувають підозру в рамках провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ст. 149 (торгівля людьми); ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації); ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань); ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

10 листопада в Маріуполі Куликовського арештували на два місяці без застави.

Відомо, що 37-річний Денис Куликовський до війни він мешкав у Кураховому на Донеччині, у 2014-му приєднався до лав бойовиків “ДНР”. До того працював у СІЗО чи колонії. Був одружений, має сина.

Орієнтовно у 2015-2018 роках “Палач” був одним із керівників “Ізоляції” – колишньої мистецької платформи в місті Донецьк, яку бойовики “ДНР” переобладнали в концтабір для ворогів свого режиму.

Багато колишніх в’язнів “Ізоляції” із жахом згадують Куликовського як головного ката в’язниці. Він прирікав людей на тортури та іноді особисто катував полонених і простих громадян, яких звинувачували у діяльності проти так званої “ДНР.”

За словами його жертв, під керівництвом “Палича” в’язнів били, різали, душили, топили, катували електричним струмом та ґвалтували. Окрім цього, Куликовський практикував такі методи психологічного впливу, як поховання заживо, інсценування розстрілів, позбавлення можливості сходити в туалет.

За словами колишньої дружини, Палич втік з “ДНР” у 2019 році, нібито до Росії.

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