Анкара повторно пропонує посередництво між РФ та Україною

Володимир Зеленський і Реджеп Ердоган. Архівне фото

Офіційна Анкара виступає проти загострення напруженості між Росією та Україною, тому готова надати майданчик для діалогу та сприяти йому.

Про це 4 грудня заявив речник президента Туреччини Ібрагім Калин, якого цитує урядове інформагентство Anadolu.

Прессекретар Реджепа Ердогана зазначив, що протистояння між Росією та Україною не відповідає інтересам усього регіону, зокрема Туреччини. Саме тому Анкара готова зробити все від неї залежне для запобігання новому витку ескалації в регіоні.

За словами Калина, Туреччина має добрі стосунки як із Москвою, так і з Києвом, і може стати майданчиком для діалогу між Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським.

“Безумовно, найкращим виходом було б розв’язання питання самими сторонами – Росією та Україною. Це був би ідеальний варіант. Однак, якщо подібне не виходить, то Туреччина може зіграти роль, зробити конструктивний внесок у зниження напруженості. Анкара готова створити майданчик для діалогу і завдяки позитивним відносинам і з Москвою, і з Києвом, вжити заходів з недопущення ескалації”, – сказав представник Ердогана.

“Багато країн Заходу не мають таких конструктивних зв’язків з Росією, і в цьому сенсі Туреччина вигідно відрізняється. Останнє слово, звісно, ​​за самими сторонами. Президент Туреччини може зробити конструктивний крок та організувати діалог Путіна та Зеленського, що сприятиме зниженню напруженості”, – заявив Калин.

Це вже друга спроба Анкари запропонувати посередництво Росії й Україні. Раніше, 29 листопада, про це заявив сам президент Ердоган.

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Передісторія

Як інформувала “Новинарня“, наприкінці жовтня 2021 року американські ЗМІ, зокрема The Washington Post i Politico, оприлюднили дані, що свідчать про концентрацію Росією військ та військової техніки біля кордонів з Україною. Крім того, супутникові знімки, зроблені Maxar Technologies, продемонстрували накопичення російських військ та озброєнь біля міста Єльня у Смоленській області.

Цю інформацію спершу заперечили в ГУР Міноборони та РНБО України, зазначивши, що це “свідома дезінформація”. Українські силовики дали зрозуміти, що йдеться про звичну присутність російських військ неподалік кордонів України.

При цьому 6 жовтня речник Пентагону офіційно підтвердив “незвичайну” концентрацію військ РФ біля кордону України.

Речник Кремля Дмитро Пєсков називав “безпідставним нагнітанням напруженості” інформацію у західних ЗМІ про “плани РФ щодо вторгнення на територію України” та заявляв, що це “внутрішня справа Росії”.

Міністр оборони України Олексій Резніков у США 19 листопада заявив, що не вірить у “великий наступ Росії”.

Однак 21 листопада вийшло інтерв’ю начальника ГУР МОУ Кирила Буданова американському військовому виданню, який наголосив, що Росія сконцентрувала понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів з Україною, а масштабне вторгнення з трьох напрямків готується на січень-лютий 2022 року. Оприлюднена план-схема вказує, що ворог планує захопити більшу частину території України включно з Києвом.

3 грудня міністр оборони Олексій Резніков заявив у Раді, що Російська Федерація може досягнути найбільшої готовності для ескалації агресії проти України наприкінці січня 2022 року.

4 грудня видання Washington Post написало: американська розвідка робить припущення, що Росія планує наступ на Україну на кількох фронтах на початку 2022 року за участі до 175 тисяч військовослужбовців.

Концентрація військ РФ біля північного і східного кордонів України з політичною метою спостерігалася також навесні 2021 року.

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