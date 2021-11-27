Байден зреагував на заяви Зеленського про підготовку державного перевороту

Президент США Джо Байден. Фото: AFP

Президент США Джо Байден може провести телефонні розмови з президентами України Володимиром Зеленським та Росії – Володимиром Путіним. Також він висловив занепокоєння через заяву Зеленського про можливість державного перевороту в Україні.

Про це 26 листопада повідомив “Голос Америки”.

“Мене це хвилює (слова Зеленського про ймовірність перевороту – “Н”). Дивіться, ми підтримуємо територіальну цілісність України, ми підтримуємо їхню здатність управляти своєю державою”, – зазначив у п’ятницю президент Сполучених Штатів під час розмови з журналістами.

На запитання, чи буде він обговорювати цю ситуацію із президентом України, Джо Байден відповів: “Цілком можливо”.

Водночас французьке видання Le Figaro транслює так: “На запитання, чи збирається він говорити з Володимиром Путіним чи з Володимиром Зеленським, Джо Байден відповів: “Дуже ймовірно”. Президент США, який перебуває в Нантакеті, штат Массачусетс, сказав, що він “стурбований”, і підтвердив свою підтримку територіальної цілісності України”.

Цього ж дня керівникові ОП Єрмаку телефонували з Держдепу США про російські війська на кордоні.

Читайте також:

Ахметов відреагував на закиди Зеленського щодо спроби держперевороту

Як інформувала “Новинарня“, наприкінці жовтня американські ЗМІ, зокрема The Washington Post i Politico, оприлюднили дані, що свідчать про концентрацію Росією військ та військової техніки біля кордонів з Україною. Крім того, супутникові знімки, зроблені Maxar Technologies, продемонстрували накопичення російських військ та озброєнь біля міста Єльня у Смоленській області.

Цю інформацію спершу заперечили в ГУР Міноборони та РНБО України, зазначивши, що це “свідома дезінформація”. Українські силовики дали зрозуміти, що йдеться про звичну присутність російських військ неподалік кордонів України.

При цьому 6 жовтня речник Пентагону офіційно підтвердив “незвичайну” концентрацію військ РФ біля кордону України.

Речник Кремля Дмитро Пєсков називав “безпідставним нагнітанням напруженості” інформацію у західних ЗМІ про “плани РФ щодо вторгнення на територію України” та заявляв, що це “внутрішня справа Росії”.

Міністр оборони України Олексій Резніков у США 19 листопада заявив, що не вірить у “великий наступ Росії”.

Однак 21 листопада вийшло інтерв’ю начальник ГУР МОУ Кирила Буданова, який наголосив, що Росія сконцентрувала понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів з Україною, а масштабне вторгнення з трьох напрямків готується на січень-лютий 2022 року, і воно поєднуватиметься з інформаційною кампанією та протестними виступами всередині України.

26 листопада президент Володимир Зеленський на пресмарафоні заявив, що в оточенні олігарха Ріната Ахметова розмовляли з росіянами про можливу підготовку “державного перевороту” в Україні.

Концентрація військ РФ біля північного і східного кордонів України з політичною метою спостерігалася також навесні 2021 року.

Читайте також:

“Ми не знаємо, якими є наміри Росії біля кордонів України”, – Блінкен