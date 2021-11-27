Єрмаку зателефонували з Держдепу США про російські війська на кордоні

Джейк Салліван

Національний радник з питань безпеки США Джейк Салліван зателефонував керівникові офісу президента України Андрію Єрмаку стосовно скупчення російських військ на українських кордонах.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Білого дому 26 листопада.

Зазначається, що Салліван обговорив із Єрмаком скупчення російської техніки і військ поблизу кордонів України та агресивну риторику Кремля.

Сторони погодились продовжувати дипломатичні зусилля для зняття напруги.

Також Салліван підкреслив “непохитну відданість Сполучених Штатів суверенітету та територіальній цілісності України”.

Раніше цього ж дня помічник держсекретаря США Карен Конфрід заявила, що Штати будуть реагувати “всіма можливими засобами” в разі подальшого загострення ситуації Росією.

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Як інформувала “Новинарня“, наприкінці жовтня американські ЗМІ, зокрема The Washington Post i Politico, оприлюднили дані, що свідчать про концентрацію Росією військ та військової техніки біля кордонів з Україною. Крім того, супутникові знімки, зроблені Maxar Technologies, продемонстрували накопичення російських військ та озброєнь біля міста Єльня у Смоленській області.

Цю інформацію спершу заперечили в ГУР Міноборони та РНБО України, зазначивши, що це “свідома дезінформація”. Українські силовики дали зрозуміти, що йдеться про звичну присутність російських військ неподалік кордонів України.

При цьому 6 жовтня речник Пентагону офіційно підтвердив “незвичайну” концентрацію військ РФ біля кордону України.

Речник Кремля Дмитро Пєсков називав “безпідставним нагнітанням напруженості” інформацію у західних ЗМІ про “плани РФ щодо вторгнення на територію України” та заявляв, що це “внутрішня справа Росії”.

Міністр оборони України Олексій Резніков у США 19 листопада заявив, що не вірить у “великий наступ Росії”.

Однак 21 листопада вийшло інтерв’ю начальник ГУР МОУ Кирила Буданова, який наголосив, що Росія сконцентрувала понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів з Україною, а масштабне вторгнення з трьох напрямків готується на січень-лютий 2022 року.

Концентрація військ РФ біля північного і східного кордонів України з політичною метою спостерігалася також навесні 2021 року.

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