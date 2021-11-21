У Радбезі РФ заговорили про “ризик провокацій” з боку України на кордоні

Заступник секретаря Ради безпеки Росії Олександр Гребьонкін заявив про зростання ризику провокацій з боку України на Кримському напрямку та щодо економічних об’єктів РФ в Азовському й Чорному морях.

Про це він сказав в інтерв’ю “Російській газеті“, офіційному друкованому органу уряду РФ, що оприлюднене 21 листопада.

“Унаслідок державного перевороту владу в Україні вже котрий рік утримують люди, які сповідують радикальний націоналізм, русофобію і безпідставно оголосили з власних кон’юнктурних міркувань нашу країну “агресором”. Цей фактор, безумовно, дуже негативно впливає на оперативну обстановку на російсько-українській ділянці державного кордону.

Так, останнім часом зросли ризики проведення українськими спецслужбами та радикальними організаціями провокацій на кримському напрямку та щодо об’єктів морської економічної діяльності та транспортних переходів в Азовському та Чорному морях”, – заявив Гребьонкін.

Заступник секретаря Радбезу РФ також сказав, що на кордоні з Україною нібито відзначається зростання транскордонної злочинності, пов’язаної з організацією каналів незаконного переміщення зброї, боєприпасів та вибухових речовин, а також контрабандою наркотиків, товарів, вантажів та паливно-мастильних матеріалів.

“Продовжується деструктивна діяльність української влади з вчинення негативного інформаційного впливу на російських громадян, які проживають у Республіці Крим та інших прикордонних регіонах Росії. Це відбувається в тому числі шляхом поширення через різні медійні ресурси спотворених та недостовірних відомостей про зовнішню та внутрішню політику нашої країни”, – каже Гребенкін.

Раніше цього ж дня речник президента РФ Дмитро Пєсков, реагуючи на інформацію українських та західних спецслужб про підготовку вторгнення Кремля в Україну, також заявив, що “не виключає спроб провокацій”.

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Як інформувала “Новинарня“, наприкінці жовтня американські ЗМІ, зокрема The Washington Post i Politico, оприлюднили дані, що свідчать про концентрацію Росією військ та військової техніки біля кордонів з Україною. Крім того, супутникові знімки, зроблені Maxar Technologies, продемонстрували накопичення російських військ та озброєнь біля міста Єльня у Смоленській області.

Цю інформацію спершу заперечили в ГУР Міноборони та РНБО України, зазначивши, що це “свідома дезінформація”. Українські силовики дали зрозуміти, що йдеться про звичну присутність російських військ неподалік кордонів України.

При цьому 6 жовтня речник Пентагону офіційно підтвердив “незвичайну” концентрацію військ РФ біля кордону України.

Речник Кремля Дмитро Пєсков називав “безпідставним нагнітанням напруженості” інформацію у західних ЗМІ про “плани РФ щодо вторгнення на територію України” та заявляв, що це “внутрішня справа Росії”.

Міністр оборони України Олексій Резніков у США 19 листопада заявив, що не вірить у “великий наступ Росії”.

Однак 21 листопада вийшло інтерв’ю начальник ГУР МОУ Кирила Буданова, який наголосив, що Росія сконцентрувала понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів з Україною, а масштабне вторгнення з трьох напрямків готується на січень-лютий 2022 року.

Концентрація військ РФ біля північного і східного кордонів України з політичною метою спостерігалася також навесні 2021 року.

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