У СІТ розповіли, чим відрізняється нинішнє переміщення військових РФ на українському кордоні

Ілюстративне фото. Російські танки в окупованому Криму

Засновник Conflict Intelligence Team Рустам Левієв вважає, що зараз російська армія стягнула до кордонів з Україною приблизно стільки ж техніки, як і навесні, коли переміщення російських військових обговорювали минулого разу.

Головна відмінність, каже Левієв, у характері цих переміщень: навесні техніку перекидали швидко та відкрито, а зараз переважно перевозять ночами та приховують дані про залізничні перевезення. Крім того, розслідувачі знайшли кілька відео в соціальних мережах: на одному з них людина, яка сидить за кермом вантажівки, знімає військову техніку на полігоні та обурюється: “Навіщо я підписував контракт? А тепер у відрядження у поля на зиму”.

Про все це Левієв розповів телеканалу “Настоящее время”.

“Навесні було відчуття, ніби намагаються за коротший термін перевезти більше техніки. Зараз, мабуть, роблять, не кваплячись, можливо, для того, щоб приховати масовість перекидання техніки. Другий момент – це, звісно, показушність. Якщо навесні було повне відчуття того, що Міноборони Росії намагається максимально відкрито перевезти техніку: навмисно їхали колони з технікою через міста, відкрито вивантажувалися при всіх на залізничних станціях з танками. Коли іноземні журналісти приїжджали до полігонів у «Погоново» під Воронежем, жодним чином не перешкоджали зйомкам, навіть коли журналісти буквально підходили до польового табору. Тоді відчувалася така навмисність”, – коментує експерт.

На його думку, зараз росіяни навпаки, начебто намагаються більш потаємно переміщувати техінку. Дослідникибачили відеозапис, як, наприклад, колони з дороги повертають у поля – там, де їх ніхто не може побачити.

“І ці кадри виглядали лякаюче. Сам темп сповільнився, тобто техніки стягують багато, але за рахунок того, що темп менший, таке відчуття, наче й техніки менше, хоча насправді вже до січня, як ми вважаємо, кількість стягнутої техніки перевищить весняні розміри. У нашому матеріалі ми навели як приклад вагон-товарняк, який везе вибухові матеріали – фактично боєприпаси. Подібних вагонів навесні ми не знаходили. Це не говорить про те, що їх точно не було, але принаймні навесні їх не знаходили”, – наголошує Левієв.

“Зазвичай, коли інші аналітики оцінюють, що це за переміщення військ – це показушний жест чи підготовка до реальних бойових дій, – вони використовують цей момент як головний критерій. Якщо перевозять тільки техніку – то це просто жест, спроба залякати. А якщо перевозять ще й боєприпаси – чим воювати, тоді це більше схоже вже на підготовку до війни. І в цьому випадку перевезення боєприпасів ми бачимо. Хоча, звичайно, це не є безумовним фактором того, що це точно ознака війни. Це, зокрема, можуть бути боєприпаси для навчальної стрільби”.

Інші унікальні особливості полягають ще й в тому, що танки, які везуть до Криму, всі обладнані пристроями, котрі називають “курником”.

“Це такі залізні пристрої, встановлені на вежі танка, які покликані захищати танк від ураження протитанковими снарядами, такими, як з комплексу Javelin, наприклад. Подібні унікальні елементи, відмінні від весняної техніки, ми зараз помічаємо. Публікації [в соцмережах] як від самих військових, так від їхніх друзів і родичів для нас завжди були одним із головних чинників, важливіших навіть за боєприпаси, які показують, що справді щось буде. Я нагадаю, ми таким чином одними з перших виявили, що буде війна в Сирії за участю Росії, тому що ми тоді виявили безліч публікацій солдатів, що їх відправляють у відрядження до Сирії ще до початку офіційної фази”, – наголошує засновник СІТ.

“Тому коли з’являться такі повідомлення у масовій кількості, що їх відправляють у поля, у відрядження, на навчання, а їхні родичі та друзі писатимуть у соцмережах, що, швидше за все, звичайно ж, в Україну, тоді це вже буде для нас величезною впевненістю в тому, що якісь бойові дії будуть. Поки що ми знайшли буквально одиничний випадок – одиничний відеозапис російського солдата-контрактника, на якому він сидить у військовому КамАЗі, знімає колону військової техніки, що стоїть на дорозі, і каже, що він підписав контракт і несподівано для нього його відправляють у відрядження у поля на зиму”.

Левієв пояснив, що фраза «відправляють у відрядження у поля на зиму» дуже знайома по 2014-2015 роках. Приблизно такі ж фрази тоді постійно зустрічали в 2014-2015 роках від російських солдатів, яких нібито відправляли у відрядження, на тимчасову дислокацію, на тимчасові навчання в Ростовській області, а потім вони раптово опинялися на території Донбасу і брали участь у бойових діях проти української армії.

“Будь-хто може так відстежувати переміщення військової техніки, не маючи якихось спеціальних знань.Є відчуття, що щодо деяких особливо чутливих станцій державні спецслужби почали протидіяти подібним розслідуванням. Наприклад, є тупикові станції, що розташовані поблизу кордону Росії та України. Наприклад, це станції Клинці та Кантемирівка. По обох цих станціях ми маємо відеозаписи, зняті з землі, де видно танки, вивантажені прямо на цих станціях. Ми бачимо масове прибуття техніки туди. Відповідно, ми розуміємо, що туди техніку звозять масово, ми намагаємося попросити певного формату довідку, яка називається «Наявність потягів на станції». У відповідь на такий запит тобі завжди приходить через якийсь час [інформація про те], які поїзди зараз перебувають на станції, звідки вони приїхали, куди вони прямують, які очікуються. І вперше в нашій практиці ми почали отримувати по цих двох станціях – Клинці та Кантемирівка – відповідь завжди: «Немає інформації», «Немає відповіді», «Помилка». Що взагалі нонсенс для системи РЗД. І деякі інші наші колеги, які пов’язані з РЗД та з цими системами, які в іншій тематиці використовують ці довідки, для них подібна відповідь теж була дивовижною та незвичайною, вони теж здивувалися: «Нічого собі, як таке може бути? Ми взагалі з таким вперше стикаємося”, – резюмував Левієв.

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У Радбезі РФ заговорили про “ризик провокацій” з боку України на кордоні

Як інформувала “Новинарня“, наприкінці жовтня американські ЗМІ, зокрема The Washington Post i Politico, оприлюднили дані, що свідчать про концентрацію Росією військ та військової техніки біля кордонів з Україною. Крім того, супутникові знімки, зроблені Maxar Technologies, продемонстрували накопичення російських військ та озброєнь біля міста Єльня у Смоленській області.

Цю інформацію спершу заперечили в ГУР Міноборони та РНБО України, зазначивши, що це “свідома дезінформація”. Українські силовики дали зрозуміти, що йдеться про звичну присутність російських військ неподалік кордонів України.

При цьому 6 жовтня речник Пентагону офіційно підтвердив “незвичайну” концентрацію військ РФ біля кордону України.

Речник Кремля Дмитро Пєсков називав “безпідставним нагнітанням напруженості” інформацію у західних ЗМІ про “плани РФ щодо вторгнення на територію України” та заявляв, що це “внутрішня справа Росії”.

Міністр оборони України Олексій Резніков у США 19 листопада заявив, що не вірить у “великий наступ Росії”.

Однак 21 листопада вийшло інтерв’ю начальник ГУР МОУ Кирила Буданова, який наголосив, що Росія сконцентрувала понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів з Україною, а масштабне вторгнення з трьох напрямків готується на січень-лютий 2022 року.

Концентрація військ РФ біля північного і східного кордонів України з політичною метою спостерігалася також навесні 2021 року.

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