Росія руками Ахметова готувала в Україні державний переворот, – президент

Рінат Ахметов

Росія руками Ахметова готувала в Україні державний переворот в перших числах грудня, президент викличе бізнесмена на переговори на Банкову.

Таку інформацію озвучив у п’ятницю, 26 листопада, Володимир Зеленський на своєму пресмарафоні.

“Наприклад, отримав я інформацію, що 1 числа в нашій державі буде державний переворот. Цікава ж інформація, важлива? 1-2 грудня. У нас є не тільки агентурна інформація, а й звукова, де предсатвники України з представниками РФ, скажімо так, обговорюють участь Ріната Ахметова в державному перевороті в Україні. Будуть залучені мільярд доларів тощо. Я вважаю, що це підстава бізнесмена Ахметова, це операція, його втягують у війну проти держави Україна. Вважаю, що він розпочав її; вважаю, що це буде його велика помилка, бо не можна воювати проти свого народу і президента, який обраний народом України. Я до цього дуже спокійний. Вважаю, що він про це може навіть не знати. А може й знати. Я запрошу Ріната Ахметова на Банкову послухати ту інформацію, якою можна поділитися; або до відповідних органів, де він може сприймати цю інформацію”, – сказав президент.

“Я не Янукович. Бігти я нікуди не буду. І не Порошенко – на бульдозер теж вилазить не буду. Буду в ці дні чекати всіх, хто там збирається, і з задоволенням буду працювати на Банковій. Вважаю, що його оточення втягує в цю війну. Вважаю, що це велика помилка”, – додав президент.

Зі слів Зеленського, представники України та окремі люди з РФ говорять про те, що українське суспільство буцімто готове до державного перевороту і Ахметов може включитися в процес зміни чинного президента України.

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