Ахметов відреагував на закиди Зеленського щодо спроби держперевороту

Рінат Ахметов

Найбагатша людина України, бізнесмен Рінат Ахметов заперечив інформацію, оприлюднену президентом Володимиром Зеленським, про свою причетність до підготовки державного перевороту.

Про це інформує “Радіо Свобода” в п’ятницю, 26 листопада.

“Інформація, оприлюднена Володимиром Зеленським про нібито втягування мене в якийсь держпереворот, є суцільною брехнею. Мене обурює поширення цієї брехні, незалежно від того, якими мотивами керується президент”, – заявив Ахметов.

Він також наголосив, що його позиція – “незалежна демократична та цілісна Україна з Кримом та моїм рідним Донбасом” – залишається незмінною і він її підтверджує своїми діями.

“Як громадянин України, найбільший інвестор, платник податків і роботодавець країни і далі захищатиму вільну Україну, вільну економіку, демократію та свободу слова. І зроблю все від себе залежне, аби авторитаризму та цензури в Україні не було”, – наголосив Рінат Ахметов.

Нині президент України Володимир Зеленський на пресконференції заявив, що має інформацію про підготовку на 1-2 грудня за участю “представників Росії” спроби державного перевороту в Україні.

“У нас є не тільки агентурна інформація, в нас є навіть звукова інформація, де представники з України, скажімо так, із представниками з Росії обговорюють участь Ріната Ахметова у державному перевороті в Україні, що буде залучено мільярд доларів”, – сказав глава держави.

Водночас президент наголосив, що Ахметова “підставляють” і що його оточення “його втягує в цю війну”, і це “велика помилка”.

“Я вважаю, що це підстава бізнесмена Ріната Ахметова. Я вважаю, що це є операція, його втягують у війну проти держави України. Вважаю, що він розпочав її, вважаю, що, на жаль, це буде його велика помилка, тому що не можна воювати проти свого народу, проти президента, обраного народом України”, – сказав Зеленський.

Президент додав, що запрошує Ахметова до свого офісу для бесіди з огляду на наявну інформацію.

“Я запрошую його на Банкову, послухати ту інформацію, якою можна поділитись, або до відповідних органів”, – сказав Зеленський.

“Я в державні перевороти не вірю, і не вважаю, що Ахметов прямо побіжить, бо це буде його фатальна помилка”, – додав президент.

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Рінат Ахметов – найбагатша людина України. Гірничо-металургійний комплекс, енергетичні та страхові компанії, банк, медіа, транспортний бізнес, сільське господарство, елітна нерухомість – усе це сфери його інтересів. Головний актив, у якому Ахметов їх сконцентрував, – найбільша фінансово-промислова група України SCM.

Окрім того, Ахметов має футбольний клуб “Шахтар”, благодійний фонд свого імені та холдинг “Медіа Група Україна”(до нього, зокрема входять телеканали “Україна” та “Україна 24”).

За останній рік Ахметов майже утричі збільшив свій капітал і нині його статки оцінюють у 7,6 мільярда доларів.

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