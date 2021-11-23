Єврокомісія пропонує новий режим санкцій за перевезення нелегальних мігрантів

Ілюстративне фото

Європейська комісія запропонувала новий тип режиму горизонтальних санкцій щодо транспортних операторів, що займаються контрабандою людей або сприяють їй.

Про це у вівторок, 23 листопада, повідомив журналіст “Радіо Свобода” Рікард Йозвяк у твіттері.

“Всі 27 країн-членів, звичайно, ще повинні погодитися, але багато хто підтримує”, – написав він.

the European Commission has today proposed a new type of horizontal sanction regime targeting transport operators that facilitate or engage in smuggling of people. All 27 member states of course have to agree but many supportive. #Belarus — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 23, 2021

Він також зазначив, що це новий тип санкцій, не прив’язаний географічно, як, наприклад, санкції щодо Республіки Білорусь.

Раніше західні ЗМІ інформували, що всі транспортні оператори – наземні, повітряні, внутрішні водні та морські – які, як вважається, беруть участь у контрабанді чи торгівлі людьми в ЄС або сприяють їм, можуть зіткнутися з призупиненням дії ліцензій, обмеженнями на операції в Європі та заморожуванням транзиту через ЄС.

ЄС вважає, що нещодавні події на кордоні Польщі та Білорусі не могли статися без участі деяких транспортних операторів, свідомо чи несвідомо.

Читайте також:

Німеччина офіційно відмовилася приймати мігрантів з Білорусі

Як повідомляла “Новинарня“, тисячі людей, переважно з Близького Сходу та Азії, останнім часом намагаються перетнути кордон Польщі. Із серпня польські прикордонники запобігли близько 35 тисячам спроб незаконного перетину кордону з території Білорусі мігрантами.

Країни Євросоюзу звинувачують уряд Білорусі в тому, що він сприяє незаконній міграції, бо хоче помститися за санкції ЄС проти білоруського режиму. Очевидно, що штучну міграційну кризу через Білорусь підсилює також Росія.

Від 2 вересня у зв’язку з міграційним тиском режиму Лукашенка у прикордонній смузі з Білоруссю у Підляському та Люблінському воєводствах Польщі був введений надзвичайний стан.

Польська влада мобілізувала до кордону додаткові підрозділи військових, тероборони та ін. Відтак польський кордон захищають близько 20 тисяч військових, прикордонників та поліцейських.

5 листопада в Міністерстві оборони Польщі заявили про черговий інцидент на кордоні з Білоруссю, коли білоруський військовослужбовець намагався вистрілити у польських жовнірів.

Надалі криза лише посилилася – білоруська влада спрямувала до польського кордону тисячі нелегальних мігрантів. Вони розташувалися в таборах біля кордону.

Уранці 10 листопада дві великі групи нелегальних мігрантів прорвалися із території Білорусі до Польщі. Частину цих людей польські сили безпеки повернули до лінії кордону. Згодом було ще кілька спроб силового прориву. Нелегалам допомагали військові РБ – вони демонтують загорожі тощо. Мігранти застосували проти польських прикордонників сльозогінний газ. При цьому російські й білоруські ЗМІ нагнітають пропагандистську істерику.