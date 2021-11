Єврокомісія пропонує новий режим санкцій за перевезення нелегальних мігрантів

Європейська комісія запропонувала новий тип режиму горизонтальних санкцій щодо транспортних операторів, що займаються контрабандою людей або сприяють їй.

Про це у вівторок, 23 листопада, повідомив журналіст “Радіо Свобода” Рікард Йозвяк у твіттері.

“Всі 27 країн-членів, звичайно, ще повинні погодитися, але багато хто підтримує”, – написав він.

the European Commission has today proposed a new type of horizontal sanction regime targeting transport operators that facilitate or engage in smuggling of people. All 27 member states of course have to agree but many supportive. #Belarus

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 23, 2021