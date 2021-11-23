Німеччина офіційно відмовилася приймати мігрантів з Білорусі

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Федеральний уряд Німеччини відкинув ідею відкриття гуманітарного коридору для двох тисяч мігрантів та шукачів притулку, які застрягли на кордоні Білорусі та ЄС.

Таке рішення “неприйнятне ані для Німеччини, ані для ЄС”, заявив у понеділок, 22 листопада, речник німецького уряду Штеффен Зайберт, пише DW.

Раніше правитель Білорусі Олександр Лукашенко зазначив, що Німеччина має забрати мігрантів з білоруського кордону. Лукашенко поскаржився, що представники ЄС не контактують з ним щодо вирішення цієї проблеми.

“Я чекаю, коли ЄС відповість на питання про дві тисячі біженців (…). Я просив, щоб вони їх забрали. Вони сказали, Меркель мені пообіцяла, що на рівні ЄС розглянуть цю проблему. Так не розглядають навіть”, – сказав Лукашенко.

Заяву білоруського диктатора, буцімто “міжнародні організації вже активно співпрацюють з білоруською стороною” і що нібито “під час розмови з Меркель домовились про подальші перемовини для розв’язання питання з мігрантами між Мінськом та Брюсселем”, міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер назвав неправдивою інформацією.

Він категорично наполягав, що про жодні узгодження з білоруською владою не йдеться, а ситуація використовується опонентом з метою поширення дезінформації.

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Як повідомляла “Новинарня“, тисячі нелегалів, переважно з Близького Сходу та Азії, останнім часом намагаються перетнути кордон Польщі. Із серпня польські прикордонники запобігли близько 35 тисячам спроб незаконного перетину кордону з території Білорусі мігрантами.

Країни Євросоюзу звинувачують уряд Білорусі в тому, що він сприяє незаконній міграції, бо хоче помститися за санкції ЄС проти білоруського режиму. Очевидно, що штучну міграційну кризу через Білорусь підсилює також Росія.

Від 2 вересня у зв’язку з міграційним тиском режиму Лукашенка у прикордонній смузі з Білоруссю у Підляському та Люблінському воєводствах Польщі був введений надзвичайний стан.

Польська влада мобілізувала до кордону додаткові підрозділи військових, тероборони та ін. Відтак польський кордон захищають близько 20 тисяч військових, прикордонників та поліцейських.

5 листопада в Міністерстві оборони Польщі заявили про черговий інцидент на кордоні з Білоруссю, коли білоруський військовослужбовець намагався вистрілити у польських жовнірів.

Надалі криза лише посилилася – білоруська влада спрямувала до польського кордону тисячі нелегальних мігрантів. Вони розташувалися в таборах біля кордону.

Уранці 10 листопада дві великі групи нелегальних мігрантів прорвалися із території Білорусі до Польщі. Частину цих людей польські сили безпеки повернули до лінії кордону. Згодом було ще кілька спроб силового прориву. Нелегалам допомагали військові РБ – вони демонтують загорожі тощо. Мігранти застосували проти польських прикордонників сльозогінний газ. При цьому російські й білоруські ЗМІ нагнітають пропагандистську істерику.