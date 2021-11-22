Імовірність нового вторгнення РФ залежить від двох чинників, – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що на ймовірність наступу Російської Федерації впливають два фактори.
Про це він сказав у ефірі “Україна 24”.
Кулеба зазначив, що ймовірність російського вторгнення залежить від сили й витримки України, а також сили та скоординованості міжнародних партнерів.
Він вважає, що нова наступальна операція є однією з опцій, яку розглядає російська влада.
За словами Кулеби, першим фактором, який впливає на ймовірність наступу Росії, є сила, спокій і витримка України.
“Ми повинні найближчими місяцями – і суспільство, і держава – продемонструвати максимальну ефективність, максимальну витримку і не вестися на провокації ні в середині країни, ні в зоні конфлікту”, – наголосив він.
Другим фактором він назвав скоординованість і силу дій міжнародних партнерів України.
Очільник МЗС додав, що українська влада працює над обома чинниками.
“Я закликаю всіх найближчими місяцями не панікувати, але зберігати пильність і не вестися на провокації, особливо в інформаційному просторі”, – сказав Кулеба.
Він зазначив, що головна мета Російської Федерації – максимально послаблювати Україну, дестабілізуючи її зсередини та перешкоджаючи її співпраці з іншими державами в оборонній сфері.
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Як інформувала “Новинарня“, наприкінці жовтня американські ЗМІ, зокрема The Washington Post i Politico, оприлюднили дані, що свідчать про концентрацію Росією військ та військової техніки біля кордонів з Україною. Крім того, супутникові знімки, зроблені Maxar Technologies, продемонстрували накопичення російських військ та озброєнь біля міста Єльня у Смоленській області.
Цю інформацію спершу заперечили в ГУР Міноборони та РНБО України, зазначивши, що це “свідома дезінформація”. Українські силовики дали зрозуміти, що йдеться про звичну присутність російських військ неподалік кордонів України.
При цьому 6 жовтня речник Пентагону офіційно підтвердив “незвичайну” концентрацію військ РФ біля кордону України.
Речник Кремля Дмитро Пєсков називав “безпідставним нагнітанням напруженості” інформацію у західних ЗМІ про “плани РФ щодо вторгнення на територію України” та заявляв, що це “внутрішня справа Росії”.
Міністр оборони України Олексій Резніков у США 19 листопада заявив, що не вірить у “великий наступ Росії”.
Однак 21 листопада вийшло інтерв’ю начальник ГУР МОУ Кирила Буданова, який наголосив, що Росія сконцентрувала понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів з Україною, а масштабне вторгнення з трьох напрямків готується на січень-лютий 2022 року.
Концентрація військ РФ біля північного і східного кордонів України з політичною метою спостерігалася також навесні 2021 року.
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