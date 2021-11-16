Україна готова до можливої агресії РФ на півночі, – Наєв

Командувач об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв. Фото: Facebook/Forum.Ukraine30

Україна готова до можливої агресії Російської Федерації на півночі – як з боку російського, так і білоруського кордону.

Про це заявив командувач об’єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв, інформує “ВВС Україна” у вівторок, 16 листопада.

За ці ділянки відповідає два оперативних командування – “Північ” та “Захід”.

Там розташовані постійні пункти дислокації різних бригад: від 1-ї танкової Сіверської бригади на Чернігівщині до кількох потужних механізованих бригад далі на захід: 72-ї в Білій Церкві (Київщина), 30-ї у Новограді-Волинському (Житомирщина) та 14-ї бригади у Володимир-Волинському неподалік кордону з Польщею та Білоруссю.

Крім того, саме на півночі – в Житомирі – базується 95-та десантно-штурмова бригада, яка була одним із найбільш боєздатних підрозділів Збройних сил України влітку 2014 року.

Також там розміщені сили протиповітряної оборони та авіації.

“Що стосується Києва, то навколо нього створена щільна мережа протиповітряної оборони, яка надійно захищає власне небо від авіації противника. Для адекватної відповіді на дії росіян у ЗСУ є оперативно-тактичні ракетні комплекси, авіаційні ударні комплекси БПЛА, які ми також можемо застосувати для протидії у разі необхідності”, – зазначив Сергій Наєв.

Під час зростання небезпеки з півночі посилюється розвідка і за потреби збільшують щільність оборони: посилюють угруповання протиповітряної оборони, розгортають додаткові підрозділи зенітно-ракетних військ та авіації.

Як саме українська армія посилила оборону північних регіонів через переміщення російських військ та ситуацію в Білорусі невідомо, адже це закрита інформація.

“Йде постійне планування, робота на місцевості і уточнення завдань. У випадку збільшення воєнної загрози посилюються всі угруповання. Так було і навесні цього року (коли РФ перекидала війська до кордонів України – “Н”), і під час навчань “Запад-2021”, – наголосив Наєв.

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Як повідомляла “Новинарня“, тисячі нелегалів, переважно з Близького Сходу та Азії, останнім часом намагаються перетнути кордон Польщі. Із серпня польські прикордонники запобігли близько 35 тисячам спроб незаконного перетину кордону з території Білорусі мігрантами.

Країни Євросоюзу звинувачують уряд Білорусі в тому, що він сприяє незаконній міграції, бо хоче помститися за санкції ЄС проти білоруського режиму. Очевидно, що штучну міграційну кризу через Білорусь підсилює також Росія.

Від 2 вересня у зв’язку з міграційним тиском режиму Лукашенка у прикордонній смузі з Білоруссю у Підляському та Люблінському воєводствах Польщі був введений надзвичайний стан.

Польська влада мобілізувала до кордону додаткові підрозділи військових, тероборони та ін. Відтак польський кордон захищають близько 20 тисяч військових, прикордонників та поліцейських.

5 листопада в Міністерстві оборони Польщі заявили про черговий інцидент на кордоні з Білоруссю, коли білоруський військовослужбовець намагався вистрілити у польських жовнірів.

Надалі криза лише посилилася – білоруська влада спрямувала до польського кордону тисячі нелегальних мігрантів. Вони розташувалися в таборах біля кордону.

Уранці 10 листопада дві великі групи нелегальних мігрантів прорвалися із території Білорусі до Польщі. Частину цих людей польські сили безпеки повернули до лінії кордону. Згодом було ще кілька спроб силового прориву. Нелегалам допомагали військові РБ – вони демонтують загорожі тощо. Мігранти застосували проти польських прикордонників сльозогінний газ. При цьому російські й білоруські ЗМІ нагнітають пропагандистську істерику.

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