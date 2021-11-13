Лукашенко просить у Путіна “Іскандери” та говорить про можливу війну в Білорусі

Самоназваний президент Білорусі Олександр Лукашенко попросив у президента РФ Володимира Путіна допомогу кількох дивізіонів оперативно-тактичних ракетних комплексів “Іскандер” та припустив, що на території країни можуть розпочатися військові дії.
Ці заяви він зробив в інтерв’ю російському журналу “Национальная оборона” на тлі штучного загострення Білоруссю та Росією кризи з мігрантами на кордоні з Польщею.
“Мені треба кілька дивізіонів на західному, на південному напрямку. Нехай стоять. Це 500 кілометрів (радіус дії комплексів – “Н”), бо наш “Полонез” – до 300 кілометрів. Зараз смикаю вашого президента (Путіна), мені потрібні тут ці 500-кілометрові ракетні установки”, – сказав Лукашенко, якого цитує “Інтерфакс“.
Диктатор Білорусі згадав, як на російсько-білоруських навчаннях “Захід-2021” було здійснено пуски ракет.
За словами Лукашенка, військові Білорусі знають, “де ракетою треба завдати удару, і “Точку” задіяти, і “Бук-МБ”.
Білоруську армію він охарактеризував як “підготовлену” та “непогано озброєну”.
При цьому він Лукашенко припустив, як на території Білорусі могли б розвиватись воєнні дії: “…У нас війна буде інша. У нас лісисто-болотиста місцевість. І якщо проти нас буде наземна операція, нам треба вміти воювати на землі. Ракетами нас можуть накрити, але наземну операцію вони ніколи не проведуть у Білорусі – ми готові до цього”.
Цього ж дня, 13 листопада, МО Польщі показало, як озброєні білоруські військовики прибувають до польсько-білоруського кордону в районі пропускного пункту Кузьниця.
W rejon Kuźnicy przybywa coraz więcej uzbrojonych funkcjonariuszy białoruskich służb pic.twitter.com/1Bq1VoWWQo
— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 13, 2021
Як інформувала “Новинарня“, тисячі людей, переважно з Близького Сходу, Азії й Африки, намагалися перетнути кордон Польщі в останні місяці.
Раніше масовий перехід нелегальних мігрантів із боку Білорусі почався до Литви, через це на литовському кордоні виникла гуманітарна криза. У серпні 2021 року повідомлялося, що 12 білоруських прикордонників перетнули межу Литви.
Країни Євросоюзу звинувачують уряд Білорусі в тому, що він сприяє незаконним мігрантам, бо хоче помститися за санкції ЄС проти білоруського режиму. Очевидно, що штучну “міграційну кризу” через Білорусь підсилює також Росія.
Від 2 вересня у зв’язку з міграційним тиском режиму Лукашенка у прикордонній смузі з Білоруссю у Підляському та Люблінському воєводствах був введений надзвичайний стан.
5 листопада в Міністерстві оборони Польщі заявили про черговий інцидент на кордоні з Білоруссю, коли білоруський військовослужбовець намагався вистрілити у польських жовнірів. Надалі криза лише посилилася – білоруська влада спрямувала до польського кордону тисячі нелегальних мігрантів. Вони розташувалися в таборах біля кордону.
Уранці 10 листопада дві великі групи нелегальних мігрантів прорвалися із території Білорусі до Польщі. Частину цих людей польські сили безпеки повернули до лінії кордону. Згодом було ще кілька спроб силового прориву. Нелегалам допомагали білоруські військові – вони демонтують загорожі тощо. При цьому російські й білоруські ЗМІ нагнітають пропагандистську істерику.
12 листопада Росія перекинула на захід батальйонну тактичну групу. При десантуванні два бійці з РФ загинули. Водночас Велика Британія заявила, що надасть Польщі допомогу своїм підрозділом інженерних військ.
Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький попередив Україну про ризики через міграційну кризу.
Згодом він звинуватив Білорусь у державному тероризмі, коли нові групи мігрантів намагалися порушити спільний кордон двох держав.
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Як відомо, ЄС готується 15 листопада схвалити новий пакет санкцій проти Білорусі за штучне створення міграційної кризи. За інформацією ЗМІ, під санкції можуть потрапити глава МЗС Володимир Макей та білоруська авіакомпанія “Белавіа”, а також аеропорт Мінськ. З’являлися чутки про те, що під санкції можуть потрапити також “Аерофлот” і Turkish Airlines.
Лукашенко, який уже перебуває під міжнародними санкціями за придушення протестів, пригрозив вжити заходи у відповідь проти будь-яких санкцій, у тому числі шляхом припинення транзиту природного газу через Білорусь.
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