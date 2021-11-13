Лукашенко просить у Путіна “Іскандери” та говорить про можливу війну в Білорусі

Самоназваний президент Білорусі Олександр Лукашенко попросив у президента РФ Володимира Путіна допомогу кількох дивізіонів оперативно-тактичних ракетних комплексів “Іскандер” та припустив, що на території країни можуть розпочатися військові дії.

Ці заяви він зробив в інтерв’ю російському журналу “Национальная оборона” на тлі штучного загострення Білоруссю та Росією кризи з мігрантами на кордоні з Польщею.

“Мені треба кілька дивізіонів на західному, на південному напрямку. Нехай стоять. Це 500 кілометрів (радіус дії комплексів – “Н”), бо наш “Полонез” – до 300 кілометрів. Зараз смикаю вашого президента (Путіна), мені потрібні тут ці 500-кілометрові ракетні установки”, – сказав Лукашенко, якого цитує “Інтерфакс“.

Диктатор Білорусі згадав, як на російсько-білоруських навчаннях “Захід-2021” було здійснено пуски ракет.

За словами Лукашенка, військові Білорусі знають, “де ракетою треба завдати удару, і “Точку” задіяти, і “Бук-МБ”.

Білоруську армію він охарактеризував як “підготовлену” та “непогано озброєну”.

При цьому він Лукашенко припустив, як на території Білорусі могли б розвиватись воєнні дії: “…У нас війна буде інша. У нас лісисто-болотиста місцевість. І якщо проти нас буде наземна операція, нам треба вміти воювати на землі. Ракетами нас можуть накрити, але наземну операцію вони ніколи не проведуть у Білорусі – ми готові до цього”.

Цього ж дня, 13 листопада, МО Польщі показало, як озброєні білоруські військовики прибувають до польсько-білоруського кордону в районі пропускного пункту Кузьниця.

W rejon Kuźnicy przybywa coraz więcej uzbrojonych funkcjonariuszy białoruskich służb pic.twitter.com/1Bq1VoWWQo — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 13, 2021

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Як відомо, ЄС готується 15 листопада схвалити новий пакет санкцій проти Білорусі за штучне створення міграційної кризи. За інформацією ЗМІ, під санкції можуть потрапити глава МЗС Володимир Макей та білоруська авіакомпанія “Белавіа”, а також аеропорт Мінськ. З’являлися чутки про те, що під санкції можуть потрапити також “Аерофлот” і Turkish Airlines.

Лукашенко, який уже перебуває під міжнародними санкціями за придушення протестів, пригрозив вжити заходи у відповідь проти будь-яких санкцій, у тому числі шляхом припинення транзиту природного газу через Білорусь.