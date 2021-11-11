ДБР підтвердило, що Леросу світить до 5 років тюрми за “фак” Зеленському і Єрмаку

"Фак" від Гео Лероса на засіданні Верховної Ради 4 листопада 2021

Державне бюро розслідувань підтвердило вручення підозри позафракційному нардепу Гео Леросу, який у Раді показав “фак” у бік президента Володимира Зеленського і керівника його офісу Андрія Єрмака. Кримінальне провадження стосується “хуліганства” як “грубого порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства” (ч. 1 ст. 296 КК України).

Про це пресслужба ДБР повідомила в четвер, 11 листопада, поширивши кілька фото з вручення підозри.

Ім’я нардепа при цьому не називається, але раніше про це написав сам Лерос та поширив фото з тієї ж події.

“11 листопада 2021 року за дорученням виконувача обов’язків генерального прокурора вручено письмове повідомлення про підозру народному депутату України за грубе порушення громадського порядку у сесійній залі Верховної Ради України.

Слідчі ДБР у межах розслідування у кримінальному провадженні встановили, що 04 листопада 2021 року народний обранець, виступаючи з парламентської трибуни, образливо висловився щодо вищих посадових осіб держави. При цьому він не реагував на зауваження головуючого на засіданні, продовжував такі дії навіть після вимкнення мікрофону за рішенням головуючого. Усвідомлюючи, що промова не буде фіксуватися засобами масової інформації, показав непристойний жест, демонструючи зневагу до загальноприйнятих норм моралі й соціального оточення”, – ідеться в повідомленні ДБР.

При цьому подальша аргументація від Держбюро розслідувань мало корелюється з правом і юриспруденцією, а вочевидь свідчить про політичний характер провадження.

“У цих діях депутата чітко простежується мета обранця – створити власний медійний та політичний образ, підвищити власну медійну впізнаваність, привернути увагу засобів масової інформації, суспільства та інших політиків до своєї особи.

Парламентар зловживав своїми повноваженнями народного депутата України на виступ під час обговорення кандидатури члена Уряду”, – зазначено в повідомленні ДБР.

“Особа підозрюється у грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства (ч. 1 ст. 296 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 4 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 5 років“, – резюмували в Держбюро.

У ДБР зазначили, що вирішується питання про обрання запобіжного заходу Леросу.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.

Як інформувала “Новинарня“, 4 листопада під час перебування глави держави в залі засідань парламенту позафракційний нардеп Гео Лерос назвав президента України Володимира зеленського “зрадником”, після чого спікер ВР Руслан Стефанчук попросив вимкнути Леросу мікрофон. У відповідь Лерос показав непристойний жест.

Одразу після цього “слуга народу” Марія Мезенцева попросила регламентний комітет дати оцінку поведінці Лероса під час виступу з парламентської трибуни.

У зв’язку з цим фракція “Слуга народу” звернулася до регламентного комітету з вимогою дати оцінку та ухвалити рішення щодо поведінки Лероса.

Гео Лерос, автор відомих патріотичних муралів, був 23-м номером у списку партії “Слуга народу” на виборах 2019 року. Він почав послідовно виступати проти політики ОП, зокрема проти створення “консультативної ради з ОРДЛО”, та підтримав усунення з посади радника секретаря РНБО Сергія Сивохо. Крім іншого, Лерос жорстко критикує офіс президента через зрив спецоперації із затримання бойовиків ПВК “Вагнера”. Також він неодноразово звинувачував активного “слугу народу” Миколу Тищенка, який має кримінальне минуле.

Його протистояння з Андрієм Єрмаком почалося з того, що 29 березня 2020 року Лерос опублікував відео, на яких брат глави офісу президента Денис Єрмак обговорює питання призначення на державні посади.

30 березня Спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження за фактом зловживання впливом, але його результатів немає.

Згодом проти Лероса відкрили дві кримінальні справи за мурали.

Через усе це в березні 2020-го президент Зеленський звільнив Гео Лероса з посади свого позаштатного радника. 28 серпня 2020 року Лерос заявив, що йому підпалили автомобіль. 1 вересня 2020 року він виключений з парламентської фракції партії “Слуга народу”.

10 листопада 2021 року Гео Лерос знайшов під своїм авто пристрій для стеження.

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