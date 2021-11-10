Гео Лерос заявив, що знайшов під своїм авто пристрій для стеження 

Народний депутат Гео Лерос заявив, що знайшов невідомий пристрій під своїм авто, який зонішньо нагадує прилад для стеження.
Про це він написав у середу, 10 листопада, на сторінці у ФБ.
“Що у чорному ящику, товариші знавці?” — написав Гео Лерос. Він повідомляє, що знайшов під своїм авто невідомий пристрій, що схожий на трекер для стеження.
Депутат підозрює у встановленні невідомого приладу Володимира Зеленського та спецслужби.
“Правильно, це офіс Слуги олігархів – Зеленського за допомогою ручних спецслужб стежить за моїм авто”, – переконаний нардеп.
Лерос викликав на місце поліцію та вибухотехніків. Також він розказав, що вже написав заяву до правоохоронних органів.
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