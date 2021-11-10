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Гео Лерос заявив, що знайшов під своїм авто пристрій для стеження 

10/11/2021 16:01

Народний депутат Гео Лерос заявив, що знайшов невідомий пристрій під своїм авто, який зонішньо нагадує прилад для стеження.

Про це він написав у середу, 10 листопада, на сторінці у ФБ.

“Що у чорному ящику, товариші знавці?” — написав Гео Лерос. Він повідомляє, що знайшов під своїм авто невідомий пристрій, що схожий на трекер для стеження.

Депутат підозрює у встановленні невідомого приладу Володимира Зеленського та спецслужби.

“Правильно, це офіс Слуги олігархів – Зеленського за допомогою ручних спецслужб стежить за моїм авто”, – переконаний нардеп.

Лерос викликав на місце поліцію та вибухотехніків. Також він розказав, що вже написав заяву до правоохоронних органів.

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