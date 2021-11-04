Гео Лерос із трибуни ВР показав “фак” Зеленському і Єрмаку

Скріншот із відео

Народний депутат України Гео Лерос під час свого виступу з трибуни Верховної Ради показав образливий жест із демонстрацією середнього пальця, так званий “фак”, в бік президента України Володимира Зеленського, який теж присутній в залі.

Інцидент стався під час обговорення за призначення міністра оборони в четвер, 4 листопада.

Час для виступу Гео Леросу передала “Європейська солідарність”.

“Я хочу вам сказати, що я не боюся щось казати. Ви можете скільки завгодно “травити” на мене свої правоохоронні органи, “клепати” справу, але я не боюся казати правду… Ви – головний зрадник в країні”, – сказав із трибуни Лерос.

Після чого спікер Руслан Стефанчук попросив вимкнути йому мікрофон, перед цим зробивши зауваження та акцентувавши, що треба говорити по темі – щодо призначення міністра оборони.

Після цього Лерос показав середній палець в бік, де сидів Зеленський.

Народна депутатка Марія Мезенцева попросила звернутися до регламентного комітету щодо дій Лероса.

Пізніше Лерос на своїй сторінці у ФБ опублікував відео інциденту за своєї участі.

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Нагадаємо, 28 серпня 2020 року народний депутат Гео Лерос заявив, що йому підпалили автомобіль.

Як інформувала “Новинарня“, 29 березня 2020 року нардеп Гео Лерос опублікував відео, на яких брат глави офісу президента Денис Єрмак обговорює питання призначення на державні посади.

Лерос, автор відомих патріотичних муралів, почав послідовно виступати проти політики ОП, зокрема проти створення “консультативної ради з ОРДЛО”, та підтримав усунення з посади радника секретаря РНБО Сергія Сивохо. Після цього президент Зеленський звільнив його з посади свого позаштатного радника.

30 березня Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила, що до неї звернувся нардеп Гео Лерос та зареєструвала кримінальне провадження за фактом зловживання впливом.

Згодом проти Лероса відкрили дві кримінальні справи за мурали.

1 вересня 2020 року Гео Лерос був виключений з парламентської фракції партії “Слуга народу”.

Крім іншого, Лерос жорстко критикує офіс президента через зрив спецоперації із затримання бойовиків ПВК “Вагнера”. Також він неодноразово критикував активного “слугу народу” Миколу Тищенка, який має кримінальне минуле.

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