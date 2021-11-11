Правоохоронці вручили підозру нардепу Леросу за “фак” у Раді

У Києві народному депутатові України Гео Леросу вручили підозру за демонстрацію непристойного жесту в стінах Верховної Ради.

Про це в четвер, 11 листопада, політик повідомив у фейсбуці.

“Вручають підозру за середній палець у Верховній Раді України. Хочуть посадити”, – написав нардеп.

Він також зазначив, що підозру йому вручили співробітники Державного бюро розслідувань та офісу генпрокурора України.

“За матеріалами ДБР прокурор повідомив Леросу про підозру за ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство)”, – пише “Інтерфакс-Україна” з посиланням на пресслужбу відомства.

“У мене є питанням до всіх: скільки разів Зеленський показав кожному з нас фак, коли продав Україну олігархам?

Коли списав борги Фірташу на 50 млрд, а українцям показав фак у платіжках? Коли збільшує податки для середнього бізнесу та зменшує для олігархів-мільярдерів?

Коли всіх на*бав і за нашою спиною домовляється з Кремлем?

Коли влаштував небувалу корупційну вертикаль “Слуг народу” в кожному куточку країни та відмазує своїх від відповідальності?

Коли замість «людей XXI сторіччя» привів до влади у кожному куточку України свого «Тищенка»?

Коли ГПУ, ДБР, суди та інша частина правоохоронної системи стали каральним департаментом режиму Зеленського?

За справедливість треба боротися!”, – закликав Лерос у фейсбуці.

Як інформувала “Новинарня“, 4 листопада під час перебування глави держави в залі засідань парламенту позафракційний нардеп Гео Лерос назвав президента України Володимира зеленського “зрадником”, після чого спікер ВР Руслан Стефанчук попросив вимкнути Леросу мікрофон. У відповідь Лерос показав непристойний жест.

Одразу після цього “слуга народу” Марія Мезенцева попросила регламентний комітет дати оцінку поведінці Лероса під час виступу з парламентської трибуни.

У зв’язку з цим фракція “Слуга народу” звернулася до регламентного комітету з вимогою дати оцінку та ухвалити рішення щодо поведінки Лероса.

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