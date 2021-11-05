“СН” вимагає від регламентного комітету покарати Гео Лероса за жест у Раді

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Фракція “Слуга народу” вимагає від регламентного комітету Верховної Ради покарати народного депутата Гео Лероса через його поведінку на засіданні парламенту, коли він показав середнього пальця президентові Зеленському.

Про це повідомила речниця фракції Юлія Палійчук у телеграм-каналі.

“Фракція “Слуга народу” звертається до регламентного комітету Верховної Ради з вимогою дати оцінку і винести рішення щодо поведінки народного депутата Гео Лероса під час виступу з парламентської трибуни 4 листопада”, – написала вона.

Речниця зазначила, що під час призначення Олексія Резнікова на посаду міністра оборони Лерос “вдався до публічних образ і непристойних жестів на адресу президента України”.

“Така поведінка є неприпустимою у сесійній залі парламенту”, – зазначила Палійчук.

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