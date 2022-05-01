Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі приїхала з візитом до Києва

Президент Володимир Зеленський вручив спікеру Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі орден княгині Ольги. Фото: ОП

До Києва приїхала спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі.

Про візит, який заздалегідь офіційно не анонсували, повідомляє офіс президента.

Під час зустрічі з Володимиром Зеленським Пелосі наголосила, що “сьогодні Україна героїчно бореться за свободу”, і Сполучені Штати допомагатимуть нашій державі, аж доки ця боротьба завершиться.

За її словами, Україна – це кордон свободи.

Президент Зеленський, зі свого боку, підкреслив, що Сполучені Штати є лідером потужної підтримки України в боротьбі з агресією РФ, і подякував США, Конгресу та особисто Пелосі за зусилля щодо захисту суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.

Зустріч зі спікером Палати представників Конгресу США @SpeakerPelosi в Києві. Сполучені Штати є лідером потужної підтримки України в боротьбі з агресією РФ. Дякуємо, що допомагаєте захищати суверенітет і територіальну цілісність нашої держави! pic.twitter.com/QXSBPFoGQh — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 1, 2022

“Дуже важливі сигнали, які сьогодні дають США і президент Байден. Це й нещодавні потужні кроки щодо оборонної та фінансової підтримки для України, а також рішення щодо ленд-лізу – ми вдячні за це”, – сказав Зеленський.

Він наголосив на важливості звернення президента Байдена до Конгресу щодо надання Україні фінансової допомоги в розмірі 33 млрд доларів США.

За вагомий особистий внесок у зміцнення українсько-американської міждержавної співпраці, підтримку суверенної, незалежної та демократичної України президент Зеленський нагородив Ненсі Пелосі орденом княгині Ольги.

Як писала “Новинарня“, минулого тижня з візитом, деталі якого було засекречено, в Україну приїздили очільник Пентагону Ллойд Остін та держсекретар США Ентоні Блінкен.

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