Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі приїхала з візитом до Києва

До Києва приїхала спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі.
Про візит, який заздалегідь офіційно не анонсували, повідомляє офіс президента.
Під час зустрічі з Володимиром Зеленським Пелосі наголосила, що “сьогодні Україна героїчно бореться за свободу”, і Сполучені Штати допомагатимуть нашій державі, аж доки ця боротьба завершиться.
За її словами, Україна – це кордон свободи.
Президент Зеленський, зі свого боку, підкреслив, що Сполучені Штати є лідером потужної підтримки України в боротьбі з агресією РФ, і подякував США, Конгресу та особисто Пелосі за зусилля щодо захисту суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.
Зустріч зі спікером Палати представників Конгресу США @SpeakerPelosi в Києві. Сполучені Штати є лідером потужної підтримки України в боротьбі з агресією РФ. Дякуємо, що допомагаєте захищати суверенітет і територіальну цілісність нашої держави! pic.twitter.com/QXSBPFoGQh
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 1, 2022
“Дуже важливі сигнали, які сьогодні дають США і президент Байден. Це й нещодавні потужні кроки щодо оборонної та фінансової підтримки для України, а також рішення щодо ленд-лізу – ми вдячні за це”, – сказав Зеленський.
Він наголосив на важливості звернення президента Байдена до Конгресу щодо надання Україні фінансової допомоги в розмірі 33 млрд доларів США.
За вагомий особистий внесок у зміцнення українсько-американської міждержавної співпраці, підтримку суверенної, незалежної та демократичної України президент Зеленський нагородив Ненсі Пелосі орденом княгині Ольги.
Як писала “Новинарня“, минулого тижня з візитом, деталі якого було засекречено, в Україну приїздили очільник Пентагону Ллойд Остін та держсекретар США Ентоні Блінкен.
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