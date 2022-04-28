Конгрес США остаточно ухвалив лендліз для України

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Палата представників Конгресу США проголосувала за законопроєкт про ленд-ліз для України.

Тепер його має підписати президент США.

Ухвалення законопроєкту дозволить прискорити надання військової допомоги, адже усуває бюрократичну тяганину й надає президенту США та його адміністрації набагато більше гнучкості в питанні постачання зброї.

Як писала “Новинарня“, 6 квітня законопроєкт The Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022 (“Акт про ленд-ліз на захист української демократії”) одностайно підтримав Сенат США. Наступним мав бути розгляд у Палаті представників, але вона планово пішла на великодні канікули.

Ленд-ліз дозволить президенту Джо Байдену більш ефективно надсилати зброю та інші поставки в Україну на тлі вторгнення Росії. Цей закон прискорить передачу в Україну важливого військового обладнання та інших критичних поставок за рахунок скорочення бюрократичної тяганини. Він дозволяє де-факто дарувати зброю та обладнання з положеннями, які передбачають, що країни-одержувачі виплатять їхню вартість США пізніше.

Програма ленд-лізу, створена під час Другої світової війни, вважалася переломною під час тієї війни, оскільки дозволила США швидко поповнити запаси союзників без зайвих процедурних перешкод.

Законодавці вдаються до екстраординарної тактики, яка востаннє застосовувалася під час найбільшого глобального конфлікту XX століття — це ще одна ознака того, що США та їхні союзники в Європі зважають на всю серйозність вторгнення Росії як загрозу світовому демократичному порядку.

Це також свідчить про те, що західний світ вірить, що Україна тепер може виграти боротьбу з російськими загарбниками.

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