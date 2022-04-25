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Глави Держдепу і міноборони США під час закритого візиту до Києва оголосили про виділення нової військової допомоги

25/04/2022 09:46

Сполучені Штати оголосили про нову військову допомогу Україні під час закритої поїздки до Києва держсекретаря США і глави Пентагону.

Про це вранці в понеділок, 25 квітня, інформує Associated Press із посиланням на власні джерела.

Під час першого американського візиту до столиці на найвищому рівні від початку російського вторгнення держсекретар Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін оголосили про іноземне військове фінансування для України та 15 країн-союзників і партнерів на суму 713 мільйонів доларів.

Для Києва при цьому передбачено близько 322 мільйонів доларів. Решта буде розділена між членами НАТО та іншими країнами, які забезпечували Україну важливими військовими постачаннями з початку війни з Росією, заявили чиновники.

Таке фінансування відрізняється від попередньої військової допомоги США Україні, зазначає “Європейська правда”.

Це не пожертва запасів міністерства оборони США, а живі кошти, які країни можуть використати для закупівель, що їм можуть знадобитися.

За словами чиновників, нові гроші разом із продажем боєприпасів на 165 мільйонів доларів, виготовлених не в США і сумісних зі зброєю радянських часів, збільшують загальну суму американської військової допомоги Україні до 3,7 мільярда доларів з моменту вторгнення військ РФ.

Перебуваючи в Києві 24 квітня, Блінкен та Остін зустрілися з президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, міністром оборони Олексієм Резніковим і міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським на розширеній, майже 90-хвилинній двосторонній зустрічі, повідомив високопоставлений чиновник Держдепу.

Візит був закритим та відбувався без поточного висвітлення преси з міркувань безпеки. Фото й відео із зустрічі надали ЗМІ наступного дня.

Під час зустрічі з Ентоні Блінкеном та Ллойдом Остіном на Банковій. Фото: пресслужба ОП

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