Найближчим часом у Київ повернеться посол США, – ОП

Підсумком візиту глав Держдепу та Пентагону до Києва стала домовленість про те, що найближчим часом у столиці України відновить роботу посол США.

Як передає “Новинарня“, про це в понеділок, повідомив керівник офісу президента України Андрій Єрмак.

“Найближчим часом у Київ повернеться посольство США і буде призначений новий посол”, – ідеться в дописі Єрмака, який подякував союзникам.

“Важливий візит держсекретаря США Ентоні Блінкена та міністра оборони Ллойда Остіна у Київ.

Як уже сказав президент, той факт, що росія не шукає миру і демонстративно убиває навіть на Великдень, свідчить, що потрібен більший санкційний тиск.

Необхідно перекрити всі можливості рф обходити санкції. Тому ми передали нашим союзникам спеціальний план щодо посилення санкцій проти росії, який розробила міжнародна експертна група Єрмака-Макфола”, – розповів Єрмак.

“Також із представниками США обговорили зміцнення обороноздатності України. Є результат – 322 мільйони доларів отримає наша країна в рамках чергового пакету допомоги від Сполучених Штатів.

Безпекові гарантії були предметом перемовин. США цілком можуть бути лідером серед майбутніх країн-гарантів безпеки України”, – зазначив також керівник ОП в телеграмі.

Нагадаємо, посольство США перед повномасштабним вторгненням військ РФ виїхало спершу до Львова, а далі – до Польщі.

Станом на 25 квітня до Києва повернулися понад 20 диппредставництв, зокрема повертаються і британці.

При цьому амбасада США лишається за кордоном.

Крім того, після відставки Марі Йованович у 2019 році (ще за часів Трампа) диппредставництво США в Україні не має повноцінного посла. При цьому на початку лютого 2022 року Україна отримала запит США на призначення Бріджит Брінк послом в Україні.

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