Посольство США евакуюють з Києва до Львова, – ЗМІ

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Дипломатичні співробітники посольства Сполучених штатів Америки, що лишилися в Україні після хвилі евакуації, переїжджають працювати до Львова.

Про це в неділю, 13 лютого, пише “Європейська правда” з посиланням на співрозмовника у дипломатичній службі США.

Рішення про переїзд було ухвалене терміново, як відповідь на зміну безпекових оцінок; переїзд триває просто зараз, у неділю.

“Це тимчасове рішення, команда посольства повернеться до Києва, щойно це дозволить безпекової ситуації”, – розповів представник Держдепу, що спілкувався на умовах анонімності. Наразі у Сполучених штатів немає оцінки того, коли відновиться робота посольства у Києві.

“У Львові працюватиме основна команда посольства, керівники відділів тощо”, – зазначив співрозмовник. Повірена у справах США Крістіна Квін також перебазується до Львова.

Співрозмовник підкреслив, що будівля посольства у Києві, попри це рішення, “не лишиться покинутою” – там лишається працювати технічний персонал, зокрема для забезпечення безпеки будівель.

Раніше, у суботу, Держдеп наказав залишити Київ також дипломатам, які не займають критично важливі посади, вони поїхали з України.

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