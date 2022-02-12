Посольство США в Києві зупиняє надання консульських послуг

Держдепартамент США наказав дипломатам посольства в Києві, які не займають критично важливих посад, виїхати з України: з 13 лютого надання консульських послуг буде призупинено.

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому в суботу, 12 лютого, на сайті Держдепу США.

“З неділі, 13 лютого 2022 року, Держдепартамент призупиняє надання консульських послуг у посольстві США в Києві. Посольство підтримуватиме невелику консульську присутність у Львові для вирішення надзвичайних ситуацій, але не зможе надавати паспортні, візові чи звичайні консульські послуги“, – зазначили у зовнішньополітичному відомстві Сполучених Штатів.

Водночас у посольстві США наголосили, що попри завбачливе скорочення дипломатичного персоналу, основна команда посольства залишиться в Україні.

“Сьогодні Державний департамент США наказав виїхати з посольства США в Києві дипломатам, які не займають критично важливі посади, через постійні повідомлення про нарощування російських військових на кордоні з Україною, що вказують на можливість значних військових дій проти України”, – йдеться в повідомленні дипмісії США в Києві на офіційній сторінці у фейсбуці.

“Попри завбачливе скорочення нашого дипломатичного персоналу, наша основна команда залишиться в Україні з нашими численними українськими колегами, відданими справі. А Державний департамент, USAID та інший персонал США по всьому світу продовжуватиме брати участь у невпинних дипломатичних зусиллях та надавати допомогу для підтримки України та розв’язання кризи, яку Росія спричинила своїм військовим нарощуванням”, – запевнили в посольстві.

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Як писала “Новинарня“, 24 січня Державний департамент США дозволив добровільний від’їзд додому співробітникам посольства в Україні та віддав розпорядження евакуювати з України сім’ї дипломатів. У Міністерстві закордонних справ України такий крок назвали “передчасним і проявом надмірної перестороги”.

Про відкликання з України частини співробітників посольств та членів родин дипломатів раніше повідомили також Велика Британія, Німеччина, Канада.

Представництво ЄС, Іспанія, Швеція, Польща та Японія на той час заявляли, що поки не планують здійснювати евакуацію членів родин співробітників посольства в Києві.

Нагадаємо, 12 лютого західні видання “Гардіан” та “Шпігель” з посиланням на дані від президента США Джо Байдена і ЦРУ повідомили, що масштабний напад РФ на Україну може початися найближчими днями.

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