СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4501182 +38212
Летальні випадки:
102668 +265
Одужали:
3770769 +19943
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 18993661 (+72764). Оновлено: 08:10 12.02.2022
Home / Світ / Америка / Посольство США в Києві зупиняє надання консульських послуг

Посольство США в Києві зупиняє надання консульських послуг

12/02/2022 14:26

Держдепартамент США наказав дипломатам посольства в Києві, які не займають критично важливих посад, виїхати з України: з 13 лютого надання консульських послуг буде призупинено.

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому в суботу, 12 лютого, на сайті Держдепу США.

“З неділі, 13 лютого 2022 року, Держдепартамент призупиняє надання консульських послуг у посольстві США в Києві. Посольство підтримуватиме невелику консульську присутність у Львові для вирішення надзвичайних ситуацій, але не зможе надавати паспортні, візові чи звичайні консульські послуги“, – зазначили у зовнішньополітичному відомстві Сполучених Штатів.

Водночас у посольстві США наголосили, що попри завбачливе скорочення дипломатичного персоналу, основна команда посольства залишиться в Україні.

“Сьогодні Державний департамент США наказав виїхати з посольства США в Києві дипломатам, які не займають критично важливі посади, через постійні повідомлення про нарощування російських військових на кордоні з Україною, що вказують на можливість значних військових дій проти України”, – йдеться в повідомленні дипмісії США в Києві на офіційній сторінці у фейсбуці.

“Попри завбачливе скорочення нашого дипломатичного персоналу, наша основна команда залишиться в Україні з нашими численними українськими колегами, відданими справі. А Державний департамент, USAID та інший персонал США по всьому світу продовжуватиме брати участь у невпинних дипломатичних зусиллях та надавати допомогу для підтримки України та розв’язання кризи, яку Росія спричинила своїм військовим нарощуванням”, – запевнили в посольстві.

Читайте також:
Посол Великої Британії: Я залишаюся в Києві

Як писала “Новинарня“, 24 січня Державний департамент США дозволив добровільний від’їзд додому співробітникам посольства в Україні та віддав розпорядження евакуювати з України сім’ї дипломатів. У Міністерстві закордонних справ України такий крок назвали “передчасним і проявом надмірної перестороги”.

Про відкликання з України частини співробітників посольств та членів родин дипломатів раніше повідомили також Велика Британія, НімеччинаКанада.

Представництво ЄС, Іспанія, Швеція, Польща та Японія на той час заявляли, що поки не планують здійснювати евакуацію членів родин співробітників посольства в Києві.

Нагадаємо, 12 лютого західні видання “Гардіан” та “Шпігель” з посиланням на дані від президента США Джо Байдена і ЦРУ повідомили, що масштабний напад РФ на Україну може початися найближчими днями.

Читайте також:
Офіс ОБСЄ не планує евакуювати персонал із України

 

Унікальних переглядів: 236
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Україна готова до будь-якого варіанту агресії РФ, маємо інформацію розвідок, – Зеленський

Україна готова до будь-якого розвитку подій, що стосуються російської агресії. Про це заявив президент Володимир Зеленський, перебуваючи на Херсонщині, де поблизу адмінмежі з окупованим РФ Кримом проходять тактико-спеціальні навчання...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse