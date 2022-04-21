Зеленський прокоментував План щодо посилення санкцій проти Росії, розроблений в ОП

План щодо посилення санкцій проти Російської Федерації за війну проти України, опублікований Банковою, має спонукати РФ шукати мир.
Про це у вечірньому зверненні в середу, 20 квітня, повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
“Цей План був розроблений групою українських та міжнародних експертів, яка працює під керівництвом Андрія Єрмака та Майкла Макфола”, – сказав він.
За словами Зеленського, “коли будуть імплементовані всі ключові напрямки, зазначені в цьому плані, Росія втратить можливість фінансувати воєнну машину”.
Зокрема, план передбачає обмеження для енергосектору Росії, банківського сектору, експортно-імпортних операцій, транспорту. Серед найближчих кроків має бути нафтове ембарго та повне обмеження постачання нафтопродуктів із Росії.
“Працюємо також і над тим, щоб усі – я це підкреслюю – усі державні посадовці Росії, які підтримують цю ганебну війну, отримали логічну санкційну відповідь від демократичного світу.
Росія має бути визнана державою – спонсором тероризму, а російські Збройні Сили повинні бути визнані терористичною організацією”, – розповів Зеленський.
Він також зазначив, що зараз у Євросоюзі триває підготовка шостого санкційного пакету проти РФ, і це питання обговорили 20 квітня з президентом Євроради Шарлем Мішелем під час його візиту до Києва.
“Працюємо над тим, щоб зробити його по-справжньому болісним для російської воєнної машини та російської держави в цілому.
Я наголошую на кожних переговорах, що санкції потрібні не як самоціль, а як практичний інструмент, щоб спонукати Росію шукати мир”, – сказав Зеленський.
20 квітня пресслужба президента повідомила, що План дій щодо санкцій зосереджений на 10 ключових напрямах санкційної політики, серед яких:
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