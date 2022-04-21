Зеленський прокоментував План щодо посилення санкцій проти Росії, розроблений в ОП

План щодо посилення санкцій проти Російської Федерації за війну проти України, опублікований Банковою, має спонукати РФ шукати мир.

Про це у вечірньому зверненні в середу, 20 квітня, повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

“Цей План був розроблений групою українських та міжнародних експертів, яка працює під керівництвом Андрія Єрмака та Майкла Макфола”, – сказав він.

За словами Зеленського, “коли будуть імплементовані всі ключові напрямки, зазначені в цьому плані, Росія втратить можливість фінансувати воєнну машину”.

Зокрема, план передбачає обмеження для енергосектору Росії, банківського сектору, експортно-імпортних операцій, транспорту. Серед найближчих кроків має бути нафтове ембарго та повне обмеження постачання нафтопродуктів із Росії.

“Працюємо також і над тим, щоб усі – я це підкреслюю – усі державні посадовці Росії, які підтримують цю ганебну війну, отримали логічну санкційну відповідь від демократичного світу.

Росія має бути визнана державою – спонсором тероризму, а російські Збройні Сили повинні бути визнані терористичною організацією”, – розповів Зеленський.

Він також зазначив, що зараз у Євросоюзі триває підготовка шостого санкційного пакету проти РФ, і це питання обговорили 20 квітня з президентом Євроради Шарлем Мішелем під час його візиту до Києва.

“Працюємо над тим, щоб зробити його по-справжньому болісним для російської воєнної машини та російської держави в цілому.

Я наголошую на кожних переговорах, що санкції потрібні не як самоціль, а як практичний інструмент, щоб спонукати Росію шукати мир”, – сказав Зеленський.

Контекст

20 квітня пресслужба президента повідомила, що План дій щодо санкцій зосереджений на 10 ключових напрямах санкційної політики, серед яких:

визнання Росії та Білорусі державами – спонсорами тероризму, а збройних сил РФ – терористичною організацією;

повна заборона на російський експорт енергоносіїв;

розширення санкцій проти фінансового сектору Російської Федерації та Республіки Білорусь;

посилення транспортних та страхових санкцій;

розширення й посилення торговельних ембарго та персональних санкцій;

також у плані наголошується на важливості запровадження вторинних санкцій і синхронізації зусиль країн демократичного світу у санкційній політиці.

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