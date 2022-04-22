Британія повертає посольство до Києва

Велика Британія повертає своє посольство в Україні зі Львова назад до Києва.
Про це в п’ятницю, 22 квітня, заявила міністерка закордонних справ Ліз Трасс.
“Ми відновлюємо роботу посольства Британії у Києві, наша посол Мелінда Сіммонс повернеться до міста найближчим часом. Дякуємо Мелінді та її команді за важку роботу і стійкість. Ми підтримуємо Україну”, – написала Трасс у своєму Twitter.
NEW: We are re-opening the British Embassy in Kyiv, with our Ambassador @MelSimmonsFCDO returning to the city shortly. Thank you to Melinda and your team for your hard work and resilience. We stand with Ukraine 🇬🇧🇺🇦 pic.twitter.com/PpnRNWN1vt
— Liz Truss (@trussliz) April 22, 2022
Нагадаємо, що Британія евакуювала своє посольство до Львова за тиждень до початку повномасштабного вторгнення РФ.
Деякий час у березні посол з міркувань безпеки перебувала за межами України, усі дипломатичні місії Британії не працювали.
Відколи російські війська відступили з Київської та Чернігівської областей, до столиці повернулися посли вже низки європейських країн, у тому числі Франції, Італії, Іспанії.
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