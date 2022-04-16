Home / Війна / Британські інструктори вперше з початку великої війни відновили навчання військових в Україні, – ЗМІ

Британські інструктори вперше з початку великої війни відновили навчання військових в Україні, – ЗМІ

16/04/2022 17:04

Військові Спеціальної повітряної служби Британії вперше після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну тренували українських військовослужбовців у Києві.

Про це з посиланням на The Times повідомляє “Європейська правда“.

Як пише британське видання, офіцери двох українських батальйонів, дислокованих у столиці та її околицях, повідомили, що пройшли військовий вишкіл у британських спецпідрозділах: минулого тижня та тиждень тому.

Капітан Юрій Мироненко, чий батальйон дислокується на Оболоні на північній околиці Києва, розповів, що військові інструктори приїхали навчати стрільб із протитанкових комплексів NLAW новобранців та військовослужбовців, які повернулися до лав Збройних сил.

Один з командирів українського спецназу з позивним “Скіф”, повідомив, що 112-й батальйон, до якого приєднано його підрозділ, пройшов навчання минулого тижня.

Британські військові інструктори вперше були відправлені в Україну після незаконної анексії Криму Росією у 2014 році.

У лютому 2022 року, ще до початку російського вторгнення, вони були виведені з України, щоб уникнути прямого конфлікту з російськими збройними силами та можливості втягнення НАТО у війну.

Міністерство оборони Британії відмовилося підтверджувати інформацію українських командирів, посилаючись на давнє рішення не коментувати спецоперації.

Колишні британські солдати, морські піхотинці та спецназівці також працюють в Україні як добровольці. Проте українські офіцери впевнені, що їхнє навчання цього місяця проводили саме британські військовослужбовці.

Раніше міністр збройних сил Джеймс Гіппі заявив, що українські військові мають прибути до Британії наступного тижня для навчання користування бронетехнікою.

Читайте також:
Українські військові поїдуть у Британію освоювати нову бронетехніку для ЗСУ

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 52 – 16.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Унікальних переглядів: 8
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Окупанти показали на відео з неба, що лишилося від зруйнованого Маріуполя

У мережі поширюють відео з Маріуполя: квадрокоптер знімає зруйнований мікрорайон “Східний”. Сюжет поширила Маріупольська міська рада в телеграмі в суботу, 16 квітня. “Будинки наскрізь пробиті, під завалами – загиблі....

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse