Британські інструктори вперше з початку великої війни відновили навчання військових в Україні, – ЗМІ

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Військові Спеціальної повітряної служби Британії вперше після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну тренували українських військовослужбовців у Києві.

Про це з посиланням на The Times повідомляє “Європейська правда“.

Як пише британське видання, офіцери двох українських батальйонів, дислокованих у столиці та її околицях, повідомили, що пройшли військовий вишкіл у британських спецпідрозділах: минулого тижня та тиждень тому.

Капітан Юрій Мироненко, чий батальйон дислокується на Оболоні на північній околиці Києва, розповів, що військові інструктори приїхали навчати стрільб із протитанкових комплексів NLAW новобранців та військовослужбовців, які повернулися до лав Збройних сил.

Один з командирів українського спецназу з позивним “Скіф”, повідомив, що 112-й батальйон, до якого приєднано його підрозділ, пройшов навчання минулого тижня.

Британські військові інструктори вперше були відправлені в Україну після незаконної анексії Криму Росією у 2014 році.

У лютому 2022 року, ще до початку російського вторгнення, вони були виведені з України, щоб уникнути прямого конфлікту з російськими збройними силами та можливості втягнення НАТО у війну.

Міністерство оборони Британії відмовилося підтверджувати інформацію українських командирів, посилаючись на давнє рішення не коментувати спецоперації.

Колишні британські солдати, морські піхотинці та спецназівці також працюють в Україні як добровольці. Проте українські офіцери впевнені, що їхнє навчання цього місяця проводили саме британські військовослужбовці.

Раніше міністр збройних сил Джеймс Гіппі заявив, що українські військові мають прибути до Британії наступного тижня для навчання користування бронетехнікою.

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