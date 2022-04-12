Українські військові поїдуть у Британію освоювати нову бронетехніку для ЗСУ

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Військові Збройних сил готуються поїхати до Великої Британії, щоб опанувати нову бронетехніку, яку Лондон поставить Україні. Йдеться про 120 броньованих машин, які готують для українського війська.

Про це у вівторок, 12 квітня, інформує “Мілітарний” з посиланням на міністра з питань збройних сил Британії Джеймса Хіппі.

“120 броньованих машин перебувають у процесі підготовки. І українські війська, які їх експлуатуватимуть, найближчими днями прибудуть до Великої Британії, щоб навчитися керувати цими машинами”, – сказав Хіппі.

Нагадаємо, під час візиту в Україну прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон запропонував Україні військову допомогу у вигляді 120 броньованих машин (ББМ) та нових протикорабельних ракетних систем.

Раніше британське видання The Times повідомило, що уряд країни розглядає передачу Україні бронемобілів Mastiff або Jackal.

Захищена патрульна машина Mastiff (6х6) є різновидом MRAP Cougar HE, яка адаптована до вимог британської армії. Вона призначена для перевезення піхоти. Спроєктована з метою захисту від стрілецької зброї, наземних мін та саморобних вибухових пристроїв.

Машина здатна перевозити вісім військовослужбовців та два члени екіпажу. Mastiff має максимальну швидкість 90 км/год, може бути озброєний кулеметами від 7,62-мм до 12,7-мм або 40-мм автоматичним гранатометом.Він підходить для патрулювання доріг та охорони колон.

Jackal являє собою двовісний повнопривідний автомобіль високої прохідності, що повністю відкритий згори, позбавлений дверей та має декілька дуг безпеки.

Конструкція машини дозволяє екіпажу при необхідності швидко залишати свої місця і забезпечує гарний огляд. V-подібна форма днища знижує вплив ударної хвилі при підриві на мінах та саморобних вибухових пристроях.

Екіпаж машини включає трьох осіб: водій та командир з 7,62-мм кулеметом й стрілок, який обслуговує турель з 12,7-мм кулеметом (замість нього може встановлюватися 40-мм автоматичний гранатомет).

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