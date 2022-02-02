СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4130277 +35014
Летальні випадки:
100599 +204
Одужали:
3641474 +9894
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 18206854 (+93280). Оновлено: 08:16 02.02.2022
Home / Україна / Україна отримала запит США на призначення Бріджит Брінк послом в Україні

Україна отримала запит США на призначення Бріджит Брінк послом в Україні

02/02/2022 16:52

Україна отримала запит Сполучених Штатів на призначення Бріджит Брінк послом США в Україні, і МЗС уже запустило відповідну процедуру узгодження її кандидатури.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в середу, 2 лютого, інформує “Інтерфакс-Україна”.

“Я можу підтвердити, що Україна отримала запит США на призначення пані Бріджит Брінк послом США в Україні, й МЗС уже запустило відповідну процедуру узгодження її кандидатури”, – сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що у кожній країні є визначена процедура узгодження кандидатури посла, і після цього ухвалюється рішення.

“Ми цю процедуру запустили, і коли всю інформацію буде зібрано, ухвалюватиметься політичне рішення”, – додав він.

Раніше американські ЗМІ повідомили, що президент Джо Байден обрав Бріджит Брінк, нинішнього посла США в Словаччині, але поки офіційно не висунув її кандидатуру, оскільки український уряд поки не надав свого дозволу.

Раніше американську місію в Україні очолювали два повірених у справах: Вільям Тейлор, який обіймав посаду посла США в 2006-2009 роках, і Крістіна Квін, яка очолює місію й досі.

Читайте також:
Резніков переговорив з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін

Унікальних переглядів: 71
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Уряд призначив нового голову Київської ОДА

Кабінет міністрів на засіданні 2 лютого погодив призначення Олексія Кулеби на посаді голови Київської обласної держадміністрації. Про це повідомив представник Кабміну у Раді Тарас Мельничук. Деталі: Під час розгляду...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse