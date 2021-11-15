Резніков переговорив з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін

Фото: пресцентр МОУ

Міністр оборони України Олексій Резніков провів зустріч з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін.

Переговори провели в понеділок, 15 листопада, передає пресцентр МО.

Зазначається, що ниніщня зустріч – перша у розкладі заходів міжнародного співробітництва Резнікова на новій посаді та є “свідченням поглиблення стратегічного партнерства між двома країнами у сфері безпеки та оборони.

“У ході зустрічі міністр оборони України подякував Уряду США за стійку підтримку України у протидії російській збройній агресії, здійсненні оборонних реформ та розвитку спроможностей Збройних сил України. У цьому контексті представники сторін обговорили питання загострення поточної безпекової ситуації на тимчасово окупованих територіях України та довкола її кордонів. Співрозмовники домовилися про тісну координацію політико-дипломатичних та інших заходів для пониження існуючого рівня ескалації”, – йдеться в пресрелізі МОУ.

Окремо сторони обговорили питання розвитку двостороннього оборонного співробітництва. Зокрема, підтримку з боку США реалізації заходів оборонної реформи, впровадження стандартів та принципів НАТО у повсякденну діяльність ЗСУ, розвиток їх бойових, спеціальних та інституційних спроможностей, набуття взаємосумістності зі збройними силами США та інших країн-партнерів.

У МОУ додали також, що Резніков і Квін висловилися за подальше поглиблення двосторонньої співпраці, зокрема, з використанням механізмів, які пропонуються укладеними в кінці серпня цього року двосторонніми документами – Рамковою угодою між Міністерствами оборони України та США щодо стратегічних основ оборонного партнерства, а також Угодою між Урядом України та Урядом США про проєкти у сфері досліджень, розробок, випробувань та оцінки.

Читайте також:

Резніков і Залужний вирушили в ООС