Резніков і Залужний вирушили в ООС

Міністр оборони України Олексій Резніков та головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний на чолі робочої групи перебувають в районі проведення операції Об’єднаних сил.
Про візит, який триватиме у п’чтницю, 12 листопада, інформує пресцентр оборонного відомства.
“Планується ознайомитися зі станом справ у військових підрозділах, залучених до заходів із відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях. Також розглянути проблемні питання військовослужбовців і місцевого населення та можливі шляхи їх вирішення”, – йдеться в повідомленні.
За результатами робочої поїздки буде опрацьовано механізми посилення оборони держави та протидії гібридним загрозам з боку Російської Федерації у регіоні, додали у відомстві.
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