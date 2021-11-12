Резніков і Залужний вирушили в ООС

Ілюстративне фото: пресцентр ГШ ЗСУ

Міністр оборони України Олексій Резніков та головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний на чолі робочої групи перебувають в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Про візит, який триватиме у п’чтницю, 12 листопада, інформує пресцентр оборонного відомства.

“Планується ознайомитися зі станом справ у військових підрозділах, залучених до заходів із відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях. Також розглянути проблемні питання військовослужбовців і місцевого населення та можливі шляхи їх вирішення”, – йдеться в повідомленні.

За результатами робочої поїздки буде опрацьовано механізми посилення оборони держави та протидії гібридним загрозам з боку Російської Федерації у регіоні, додали у відомстві.

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