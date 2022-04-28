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Конгрес США схвалив закон про направлення російських активів на користь України

28/04/2022 08:56

Палата представників США ухвалила символічний законопроект, який закликає президента Джо Байдена продати заморожені предмети розкоші російських підсанкційних олігархів, а кошти спрямувати на  допомогу Україні.

Про це повідомив у ніч на четвер, 28 квітня, глава офісу президента Андрій Єрмак.

“За” законопроект HR 6930 були 417 конгресменів.

Документ передбачає положення, відповідно до яких кошти, які були або будуть конфісковані у іноземних осіб, на які накладено американські санкції, мають спрямовуватися на відбудову України та надання гуманітарної допомоги її населенню, а також інших видів допомоги, включно з військовою допомогою.

The New York Times пише, що цей законопроєкт не має обов’язкової сили, але його ухвалення відобразило бажання обох партій на Капітолійському пагорбі, щоб президент обійняв агресивнішу позицію.

Це сталося наступного дня після того, як генеральний прокурор Меррік Гарланд заявив у Сенаті, що адміністрація звернеться до Конгресу з проханням про розширення повноважень щодо конфіскації та ліквідації російської власності.

Сенатор Чак Шумер, демократ від Нью-Йорка та лідер більшості, консультується з адміністрацією Джо Байдена з цього питання і хотів би включити положення, що дає президенту право розпродувати захоплені російські активи, до закону про надсилання додаткової допомоги Україні. Зазначається, що цей крок практично безпрецедентний і призведе до значного розширення президентських повноважень щодо санкцій.

Для набуття чинності законопроект має бути ухвалений Сенатом та підписаний Байденом.

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