Конгрес США схвалив закон про направлення російських активів на користь України

Для набуття чинності законопроект має бути ухвалений Сенатом та підписаний Байденом.
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Палата представників США ухвалила символічний законопроект, який закликає президента Джо Байдена продати заморожені предмети розкоші російських підсанкційних олігархів, а кошти спрямувати на допомогу Україні.
Про це повідомив у ніч на четвер, 28 квітня, глава офісу президента Андрій Єрмак.
“За” законопроект HR 6930 були 417 конгресменів.
Документ передбачає положення, відповідно до яких кошти, які були або будуть конфісковані у іноземних осіб, на які накладено американські санкції, мають спрямовуватися на відбудову України та надання гуманітарної допомоги її населенню, а також інших видів допомоги, включно з військовою допомогою.
Це сталося наступного дня після того, як генеральний прокурор Меррік Гарланд заявив у Сенаті, що адміністрація звернеться до Конгресу з проханням про розширення повноважень щодо конфіскації та ліквідації російської власності.
Сенатор Чак Шумер, демократ від Нью-Йорка та лідер більшості, консультується з адміністрацією Джо Байдена з цього питання і хотів би включити положення, що дає президенту право розпродувати захоплені російські активи, до закону про надсилання додаткової допомоги Україні. Зазначається, що цей крок практично безпрецедентний і призведе до значного розширення президентських повноважень щодо санкцій.
Для набуття чинності законопроект має бути ухвалений Сенатом та підписаний Байденом.
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