У парламенті Молдови під звуки сирен показали фотографії з Бучі. ВІДЕО

Скріншот із відео

Засідання парламенту Молдови сьогодні почалося з демонстрації фотографій із Бучі та інших міст України під звуки оповіщення повітряної тривоги.

Про це вдень у четвер, 7 квітня, інформує молдовське видання NewsMaker.

“Я шкодую, що не лише в суспільстві, а й у цій залі ми все ще чуємо голоси, які намагаються змусити нас замовчати жахливі речі, що відбуваються”, – заявив речник парламенту Ігор Гросу перед показом фотографій.

Відео, яке демонстрували на засіданні:

Як відомо, після появи інформації про звірства військ РФ у Бучі та інших українських містах у Молдові 4 квітня оголосили днем жалоби.

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