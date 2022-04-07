У парламенті Молдови під звуки сирен показали фотографії з Бучі. ВІДЕО

Засідання парламенту Молдови сьогодні почалося з демонстрації фотографій із Бучі та інших міст України під звуки оповіщення повітряної тривоги.
Про це вдень у четвер, 7 квітня, інформує молдовське видання NewsMaker.
“Я шкодую, що не лише в суспільстві, а й у цій залі ми все ще чуємо голоси, які намагаються змусити нас замовчати жахливі речі, що відбуваються”, – заявив речник парламенту Ігор Гросу перед показом фотографій.
Відео, яке демонстрували на засіданні:
Як відомо, після появи інформації про звірства військ РФ у Бучі та інших українських містах у Молдові 4 квітня оголосили днем жалоби.
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