Прорив блокади Маріуполя: за 5 днів до Запоріжжя виїхала 41 тисяча людей

Харчування для евакуйованих маріупольців у Запоріжжі. Фото: ММР

За п’ять днів, відколи в цивільних з’явилася можливість виходити і виїжджати із заблокованого Маріуполя, із цього міста до Запоріжжя евакуювали понад 40 тисяч мирних жителів.

Про це ввечері в неділю, 20 березня, повідомили голова Донецької ОВА та міськрада Маріуполя.

“Всього за п’ять днів з Маріуполя до Запоріжжя приїхало більше 41 тисячі людей”, – ідеться в повідомленні міської ради.

Ту саму цифру оприлюднив і голова обласної адміністрації Павло Кириленко.

Він додав, що сьогодні до Запоріжжя прибули ще дві тисячі маріупольців. Усі вони отримають харчування, необхідну медичну допомогу та тимчасове розміщення.

Голова ОВА нагадав, що люди з Маріуполя доїжджають до Запоріжжя на власних авто та на автобусах, які на них чекають у проміжній точці в Бердянську.

“Сьогодні автобусами до Запоріжжя було евакуйовано 855 осіб”, – уточнив Кириленко.

За узагальненою інформацією віцепрем’єра Ірини Верещук, сьогодні з Маріуполя до Запоріжжя прибуло 3985 осіб – автобусами з Бердянська і приватним транспортом. Для евакуації маріупольців із Бердянська залучено 11 автобусів.

За словами Верещук, у понеділок, 21 березня, із Запоріжжя в напрямку Маріуполя, до Бердянська, планується відправити близько 50 евакуаційних автобусів.

Основне місце для посадки в Бердянську – площа перед спорткомплексом по вул. Мелітопольське шосе, 27.

Ситуація в Маріуполі

Місто Маріуполь на Донеччині три тижні лишається в блокаді після наступу військ Росії. Фактично лише Маріуполь зараз не дозволяє загарбникам пробити сухопутний “коридор” від РФ до Криму.

Морські піхотинці та полк “Азов” мужньо відбивають атаки ворога і просять підтримки, однак рашисти посилено б’ють по місту артилерією, ракетами, авіацією. За повідомленням “азовців”, бомби під час авіанальотів падають кожні десять хвилин.

У місті – гуманітарна катастрофа через відсутність електрики, тепла, газу, зв’язку, харчів та медикаментів.

Кількість жертв серед цивільних може обчислюватися десятками тисяч. Влада вже не має змоги обліковувати загиблих, які лежать на вулицях, під руїнами, у спалених будинках або поховані сусідами у дворах.

При цьому окупанти два тижні не дозволяли почати евакуацію цивільних. Після цього росіяни дозволили вихід із міста пішки та виїзд на власних авто. Із проміжних пунктів люди отримали змогу дістатися до окупованого Бердянська, звідки більшість евакуйованих прямує до Запоріжжя.

Подекуди по дорозі їх обстрілюють.

Водночас досі немає змоги доставити гуманітарні вантажі до Маріуполя. Зокрема, 13 березня гуманітарний конвой із Червоним Хрестом та священиками повернувся до Бердянська через обстріли на шляху “зеленого коридору”, і далі окупанти продовжують чинити перепони гуманітарній місії.

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська 16 березня скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр, де ховалася понад тисячу людей, які втратили домівки. Будівля частково захистила собою життя тих, хто переховувався на нижчому рівні. Однак точна кількість врятованих і загиблих досі невідома.

Крім іншого, окупанти розбомбили будівлі басейну “Нептун” та школи мистецтв №12, що використовувалися як сховища.

Також мерія Маріуполя заявила, що частину жителів Лівобережного району окупанти насильно вивозять до Росії, забираючи документи.

Увечері 20 березня міністерство оборони РФ заявило про свою готовність відкрити гуманітарний коридор з Маріуполя 21 березня, а також цинічно запропонували міській владі капітулювати, передає “РИА Новости“.

Окупанти нібито готові відкрити з 10:00 гуманітарні коридори для евакуації з міста як у східному (в Росію), так і в західному напрямках.

Із 10-ї до 12 години росіяни буцімто очікують, що з міста вийдуть українські захисники та якісь “іноземні найманці”, склавши зброю. Після цього окупанти готові запустити гуманітарний вантаж та дозволити евакуацію мирних мешканців.

У МО РФ вдали, що запрошують представників міжнародних організацій – ОБСЄ, Міжнародного комітету Червоного хреста й ООН – до моніторингу процесу.

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