Зеленський обговорив із Байденом визнання Росією “Л/ДНР”

Президент України Володимир Зеленський обговорив телефоном із президентом США Джо Байденом рішення Росії про визнання так званих “республік” на окупованій території Донецької та Луганської областей України.

Про це Зеленський повідомив у твітері.

“Обговорив події останніх годин із президентом Сполучених Штатів Америки. Розпочинаємо засідання Ради національної безпеки і оборони”, – написав президент України.

Він додав, що найближчим часом заплановано провести телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном щодо рішення російського президента Володимира Путіна про визнання так званих “ДНР” і “ЛНР”.

Читайте також:

Європейські лідери про визнання Путіним “Л/ДНР”: Це порушення міжнародного права, реакція буде жорсткою

Як писала “Новинарня“, увечері 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив у телевізійному зверненні, що визнав незалежність “ЛДНР”.

Ватажок “ДНР”Денис Пушилін і самоназваний глава “ЛНР” Леонід Пасічник прибули в Кремль і підписали з Росією “договори про дружбу, співпрацю і допомогу”.

Нагадаємо, Держдума РФ на засіданні 15 лютого ухвалила постанову щодо негайного скерування президенту РФ звернення Думи про необхідність визнання так званих “ЛНР” та “ДНР”.

Раніше цього дня, 15 лютого, Верховна Рада України ухвалила звернення до Організації Об’єднаних Націй, Європейської Комісії, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів і парламентів держав світу щодо невизнання незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

МЗС України заявило, що визнання Росією незалежності окупованих районів Донецької і Луганської областей буде свідомим її виходом з Мінських домовленостей.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що визнання Росією “незалежності” окупованих районів ОРДЛО підірве зусилля з пошуку політичного вирішення конфлікту на Донбасі.

Читайте також:

Керівництво Росії на Радбезі розглянуло визнання “Л/ДНР” та ймовірне вторгнення