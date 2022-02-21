“Якщо вторгнення не буде”: Байден згоден на безпековий саміт із Путіним

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Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден готовий зустрітися з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним для обговорення безпекових питань, за умови, що до того часу Росія не почне нове вторгнення в Україну.

Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі, а також Єлисейський палац після телефонної розмови президента Франції Еммануеля Макрона з Байденом, передає “Європейська правда”.

У комюніке французької сторони зазначають, що Макрон в окремих телефонних розмовах запропонував Байдену, Путіну та “іншим залученим сторонам” провести саміт щодо безпеки і стратегічної стабільності у Європі.

“Президенти Байден і Путін кожен зі свого боку загалом погодилися на такий саміт. Його змістова частина буде підготовлена держсекретарем Ентоні Блінкеном та міністром Лавровим під час зустрічі у цей четвер, 24 лютого. Саміт відбудеться лише за умови, що РФ не вторгнеться в Україну”, – зазначає Єлисейський палац.

Еммануель Макрон готовий разом з усіма сторонами проводити підготовчу роботу до такої зустрічі.

Згоду Байдена підтвердила речниця Білого дому Джен Псакі.

“Президент Байден в цілому згодний на зустріч з президентом Путіним після цієї зустрічі (Блінкена і Лаврова 24 лютого, – “Н”) – знов таки, якщо не почнеться вторгнення”, – заявила Псакі.

Речниця повторила, що Штати готові швидко застосувати проти Росії серйозні санкції, якщо натомість Кремль обере війну.

“Зараз виглядає так, що Росія продовжує готуватися до повномасштабного нападу на Україну найближчим часом”, – додала вона.

20 лютого президенти Франції та Росії Еммануель Макрон та Володимир Путін у телефонній розмові домовилися спробувати домогтися припинення вогню на сході України та спробувати підготувати зустріч на найвищому рівні за участі України, Росії та союзників для встановлення нового безпекового порядку в Європі.

Після цього Макрон зателефонував президенту України Володимиру Зеленському та президенту США Джо Байдену.

Нагадаємо, 8 лютого президент Франції Еммануель Макрон перебував з візитом в Україні та проводив переговори з Володимиром Зеленським.

Напередодні Макрон зустрічався у Москві з Путіним, обговорюючи ескалацію навколо України. За даними ЗМІ, Макрон озвучив у Москві не погоджені з НАТО пропозиції щодо України.

Після цього президент Франції провів ще одну розмову з Путіним: “Я прошу вас зупинитись”.

Незважаючи на ці зусилля, Росія почала збройну ескалацію на Донбасі. 17 і 18 лютого, в штабі ООС нарахували 60 і 66 обстрілів, 19 лютого – 136, 20-го – 80 обстрілів, із них більшість – із важкої артилерії.

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