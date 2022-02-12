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“Я прошу вас зупинитись”. Макрон знову говорив із Путіним

12/02/2022 20:44

Між президентами Франції і Росії Еммануелем Макроном та Володимиром Путіним відбулася тривала телефонна розмова на тему безпекової ситуації навколо України та в Європі.

Про це в суботу, 12 лютого, повідомив інформаційний канал французького суспільного мовлення FranceInfo.

“Я прошу вас зупинитись”. Це приблизно те, що Макрон сказав Путіну під час довгої розмови глав двох держав сьогодні вдень”, – йдеться в новині з “живої” стрічки телеканалу.

Президент Франції попередив Путіна, що “щирий діалог несумісний з військовою ескалацією” на українському кордоні.

У підсумку обидва президенти “висловили бажання продовжити діалог” щодо “шляхів просування вперед виконання Мінських домовленостей” та щодо “умов безпеки та стабільності в Європі”.

Нагадаємо, Еммануель Макрон лише 7 лютого перебував із візитом у Москві та зустрічався там із Путіним, а 8 лютого відвідав Київ на тлі зростання загрози вторгнення військ РФ та провів зустріч із президентом Зеленським.

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