Макрон відмовився проходити російський тест на COVID-19 в Москві, – Reuters

Фото: пресслужба президента РФ

Під час нещодавнього візиту в Російську Федерацію президент Франції Еммануель Макрон відмовився пройти тест на COCID-19 в Москві, коли прибув на зустріч із Володимиром Путіним.

Тому лідери двох країни перебували на значній відстані один від одного.

Про це інформує Reuters із посиланням на джерела в оточенні французького президента.

Макрон та Путін 7 лютого провели майже шестигодинні переговори щодо ситуації з військами РФ біля України, під час яких сиділи на протилежних кінцях чотириметрового столу.

Така “соціальна дистанція” спричинила хвилю жартів і фотожаб.

Зазначається, що Макрон мав вибір або погодитись на ПЛР-тест, проведений в РФ, або відмовитись від тесту і дотримуватися дистанції.

“Ми дуже добре знали, що це означає відсутність рукостискання та цей довгий стіл. Але ми не могли допустити, щоб вони отримали ДНК президента”, – розповіло одне із джерел Reuters.

Друге джерело в оточенні Макрона підтвердило, що він відмовився пройти російський ПЛР-тест.

Натомість здав французький ПЛР-тест перед від’їздом і тест на антиген, зроблений його власним лікарем у Росії. Ще один співрозмовник Reuters процитував російських дипломатів: “Путіна потрібно тримати в суворій медичній “бульбашці”.

Читайте також:

Макрон озвучив у Москві не погоджені з НАТО пропозиції щодо України, – Daily Mail