Зеленський назвав ключову тему зустрічі з Макроном

Президент Володимир Зеленський заявив, що мирний процес врегулювання ситуації на Донбасі був одним із ключових питань зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.
Він висловив сподівання на проведення саміту “нормандського формату” найближчим часом.
Про це він Зеленський сказав у вівторок, 8 лютого, під час пресконференції з французьким лідером, повідомляє “Укрінформ”.
“Саме мирний процес був одним із ключових питань наших сьогоднішніх перемовин. Ми очікуємо, що найближчим часом згідно з домовленостями, досягнутими в ході Паризького саміту ще в грудні 2019 року, ми зможемо провести наступні перемовини лідерів нормандської четвірки”, – заявив Зеленський.
За його словами, важливий крок на шляху до саміту – активізація діалогу на рівні політичних радників. Водночас президент нагадав, що зустріч радників була 26 січня, а наступна запланована “найближчими днями”.
“Розраховуємо, що зустріч 26 січня і майбутні перемовини в Берліні наблизить нас до проведення саміту “Норманді”, – наголосив Зеленський.
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