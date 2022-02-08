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Франція виділяє Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги

08/02/2022 15:28

Франція виділяє Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги для підтримки економіки.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив на спільному з президентом Франції Емманулем Макроном брифінгу за результатами зустрічі в Києві у вівторок, 8 лютого.

“Потужний крок підтримки саме з боку Еммануеля, з боку Франції – виділення 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги. Це дійсно нам допоможе стабілізувати нашу економіку, ми зараз вже непогано йдемо, але це потужний крок”, – зазначив Зеленський.

У січні саме таку суму – 1,2 млрд євро – Україні вирішив виділити Євросоюз. Пакет допомоги складається із кредитів та грантів.

Він додав, що одним із ключових питань перемовин президентів став мирний процес на Донеччині та Луганщині. Очікується проведення наступних перемовин лідерів країн “нормандської четвірки” – України, Німеччини, Франції та Росії.

“Важливий крок – активізація діалогу на рівні політичних радників. Ми розраховуємо на другу зустріч найближчими днями. Розраховуємо, що зустріч 26 січня і майбутні перемовини в Берліні наблизять нас до проведення саміту формату “норманді”, – відзначив президент України.

Він додав, що має з Макроном спільне бачення щодо актуальних загроз і викликів для Україні та світу загалом.

“Ми продовжуємо взаємодію щодо деокупації. Підтримка партнерів є виграшною в цілому для регіону”, – зазначив Зеленський.

Президент відзначив, що Франція відіграє активну роль у “нормандському форматі”, і Україна дуже цінує зусилля Еммануеля Макрона.

Це перший візит французького лідера за 24 роки. Учора Макрон перебував із візитом у Москві, де зустрічався із президентом РФ Володимиром Путіним.

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