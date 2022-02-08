Зеленський зустрів Макрона у Маріїнському палаці

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Президент України Володимир Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон розпочали свою робочу зустріч на території Маріїнського палацу в Києві.

Глава української держави зустрів французького колегу близько 13:00.

Співрозмовники привіталися та вирушили на переговори.

Раніше посол Франції в Україні Етьєн де Понсен у твітері написав, що Макрон прибув в Україну.

“Маю честь вітати у Києві президента Еммануеля Макрона, який прибув на зустріч із Володимиром Зеленським, та міністра (іноземних справ Франції – ред.) Жана-Іва Ле Дріана, який зустрінеться з міністром (закордонних справ України – ред.) Дмитром Кулебою. Попереду – дуже насичений день. Ласкаво просимо до України”, – написав дипломат.

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