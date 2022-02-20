Макрон поговорив із Путіним і знову подзвонив Зеленському

Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Володимир Путін під час зустрічі лідерів "Нормандської четвірки" в Парижі 2019 року. Фото: ТАСС

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Президент Франції Еммануель Макрон у неділю, 20 лютого, провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, після чого вже вдруге за останні два дні поспілкувався телефоном з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це з посиланням на французький телеканал BFM повідомляє “Європейська правда“.

Телефонна розмова Макрона з Путіним тривала 1 годину 45 хвилин.

Потім президент Франції подзвонив Зеленському, з яким спілкувався пів години, повідомили у Єлисейському палаці.

Президент України написав у твітері, що вони з Макроном підтримали невідкладне скликання ТКГ і негайне запровадження режиму тиші.

У продовження вчорашньої розмови поінформував @EmmanuelMacron про поточну безпекову ситуацію та нові провокативні обстріли. Виступаємо за активізацію мирного процесу. Підтримуємо невідкладне скликання ТКГ і негайне запровадження режиму тиші. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 20, 2022

Як повідомили в Єлисейському палаці, Макрон і Путін “розмовляли про способи уникнути великої війни в Європі, коли жителі Заходу більше, ніж будь-коли, бояться російського вторгнення в Україну”.

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Згідно з розширеним повідомленням Єлисейського палацу, президенти Франції та Росії “погодилися з необхідністю сприяння дипломатичному вирішенню нинішньої кризи та зробити все, щоб цього досягти”.

Макрон і Путін досягли згоди в тому, що необхідна інтенсивна робота, щоб у найближчі години провести засідання тристоронньої контактної групи з метою отримання від усіх сторін зобов’язань щодо припинення вогню на лінії зіткнення.

Вони також погодилися з необхідністю поновлення роботи в рамках нормандського формату на основі обмінів та пропозицій, зроблених Україною останніми днями.

Найближчими днями має відбутися зустріч очільників МЗС Франції та Росії Жана-Іва ле Дріана і Сергія Лаврова. Крім того, дипломатична робота найближчим часом має призвести до проведення зустрічі на найвищому рівні за участі України, Росії та союзників для встановлення нового безпекового порядку в Європі.

“Для проведення цієї роботи в серйозних умовах глави двох держав взяли на себе тверді зобов’язання здійснити всі корисні дії, щоб уникнути ескалації, зниження ризиків та збереження миру”, – йдеться в заяві Єлисейського палацу.

У Кремлі тим часом повідомили, що Путін під час телефонної розмови з Макроном звинуватив Україну в провокаціях та ескалації ситуації на Донбасі.

Згідно з повідомленням його адміністрації, Путін у розмові з Макроном наголосив на тому, що країни НАТО продовжують “накачувати Україну сучасною зброєю”, таким чином “штовхаючи Київ до військового вирішення так званої проблеми Донбасу”.

Путін також зажадав від НАТО і Вашингтона “серйозно поставитися” до вимог Росії щодо гарантій безпеки.

Як писала “Новинарня“, попередня телефонна розмова президентів України та Франції відбулася напередодні, в суботу ввечері – перед запланованим на наступний день дзвінком Макрона до Путіна.

Нагадаємо: 8 лютого президент Франції Еммануель Макрон перебував з візитом в Україні та проводив переговори з Володимиром Зеленським.

Напередодні Макрон зустрічався у Москві з Путіним, обговорюючи ескалацію навколо України. За даними ЗМІ, Макрон озвучив у Москві не погоджені з НАТО пропозиції щодо України.

Після цього президент Франції провів ще одну розмову з Путіним: “Я прошу вас зупинитись”.

Незважаючи на ці зусилля, Росія почала збройну ескалацію на Донбасі. 17 і 18 лютого, в штабі ООС нарахували 60 і 66 обстрілів, 19 лютого – 136, з них більшість – із важкої артилерії.

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