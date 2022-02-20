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Зеленський через Макрона намагається вплинути на Путіна

20/02/2022 11:23

Президенти України – Володимир Зеленський та Франції – Еммануель Макрон провели телефонну розмову про ескалацію на Донбасі.

Про це ввечері 19 лютого повідомила пресслужба президента України.

“Провів термінову розмову з Президентом Еммануелем Макроном. Поінформував про загострення на фронті, наші втрати, обстріл українських політиків і міжнародних журналістів. Обговорили необхідність і можливі шляхи негайної деескалації та політико-дипломатичного врегулювання”, – сказано про переговори у твіттері Зеленського.

Єлисейський палац своєю чергою повідомив, що ці дипломатичні переговори є “останніми необхідними зусиллями, щоб уникнути великого конфлікту”.

Також у повідомленні зазначається, що президент Франції докладе всіх зусиль, “щоб зберегти стабільність і мир в Європі”. Макрон готовий до нових кроків щодо цього.

В адміністрації президента Франції заявляють, що ризик розвитку конфлікту, розпочатого Росією, “дуже високий”.

Як відомо, наступного дня Макрон має провести рлзмову з Володимиром Путіним.

Нагадаємо: 8 лютого президент Франції Еммануель Макрон перебував з візитом в Україні та проводив переговори з Володимиром Зеленським.
Напередодні Макрон зустрічався у Москві з Путіним, обговорюючи ескалацію навколо України. За даними ЗМІ, Макрон озвучив у Москві не погоджені з НАТО пропозиції щодо України.
Після цього президент Франції провів ще одну розмову з Путіним: “Я прошу вас зупинитись”.

Незважаючи на ці зусилля, Росія почала збройну ескалацію на Донбасі. 17 і 18 лютого, в штабі ООС нарахували 60 і 66 обстрілів, 19 лютого – 136, з них більшість – із важкої артилерії.

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