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Китай на Мюнхенській конференції заявив про підтримку суверенітету України

20/02/2022 07:06

Суверенітет, незалежність і територіальна цілісність кожної країни, у тому числі України, мають поважатися та бути захищеними, бо це фундаментальна норма міжнародних відносин.

Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї, виступаючи по відеозв’язку на Мюнхенській конференції з безпеки, повідомляє “Укрінформ“.

“Україна має бути мостом, який сполучає Захід і Схід, а не лінією боротьби між великими державами”, – заявив Ван Ї.

Він нагадав, що уряд КНР уже випускав заяву щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності усіх країн.

“Якщо хтось хоче поставити під сумнів таку позицію Китаю, це слід розцінити як спробу її перекручування”, – заявив очільник зовнішньополітичного відомства КНР.

Говорячи про НАТО, китайський урядовець висловив думку, що “треба керуватися сьогоднішньою ситуацією та адаптувати Альянс”.

Стосовно нинішньої безпекової ситуації Ван Ї заявив, що всі сторони мають право висловити свої занепокоєння.

“Китай сподівається, що рішення буде знайдено через діалог і консультації, які дійсно гарантуватимуть стабільність і безпеку в Європі”, – заявив міністр.

За словами глави МЗС, у Пекіні вбачають шлях виходу з кризи через виконання Мінських домовленостей. Ван Ї закликав усі сторони зосередитися саме на цьому, “а не на тому, щоб посилювати напругу та сіяти паніку”.

Зазвичай Китай зберігає нейтралітет у питанні безпеки України та агресії Росії. Офіційно КНР не визнає анексію Криму, але китайські бізнесмени продовжують торгувати з окупованим півостровом.

США та країни Євросоюзу неодноразово висловлювали побоювання, що в разі повномасштабного нападу РФ на Україну або можливого початку Третьої світової війни Китай може піти на альянс з Росією, щоб виступити разом проти Заходу.

Як писала “Новинарня“, 4 лютого очільник КНР Сі Цзіньпін і президент Росії Володимир Путін провели зустріч у Пекіні напередодні церемонії відкриття Олімпійських ігор. За результатами цих перемовин вони опублікували спільну заяву, в якій звинуватили НАТО у “роздмухуванні конфронтації” та виступили проти подальшого розширення й “експансії” Альянсу.

Цей документ викликав критику як в Україні, так і з боку багатьох партнерів. Як наголосив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, це не “експансія, а успіх і привабливість демократії”.

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