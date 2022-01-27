Блінкен обговорив російську агресію проти України з главою МЗС Китаю

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен зустрівся з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї, щоби обговорити російську агресію проти України.
Про це інформує пресслужба Державного департаменту США.
“Секретар Блінкен запевнив, що деескалація та дипломатія є єдиним можливим шляхом”, – йдеться у заяві.
Також повідомляється, що Блінкен обговорив з китайським колегою глобальні безпекові та економічні ризики внаслідок подальшої російської агресії проти України.
Китайський урядовець заявив, що КНР хоче, щоб “усі сторони в Україні зберігали спокій та уникали збільшення напруги”, зазначає “Голос Америки”.
Ван Ї наголосив, що безпека однієї країни не може гарантуватись у спосіб, який шкодить іншій, та відзначив, що регіональна безпека не може гарантуватись шляхом посилення або розширення військових блоків.
Водночас Ван Ї закликав США “перестати втручатись щодо Олімпіади у Китаї, здійснювати провокативні дії щодо Китаю та припинити створювати антикитайські кліки”.
Якщо когось цікавила позиція уряду Китаю щодо ситуації довкола України.
У своїй розмові з Блінкеном сьогодні, головний китайський дипломат Ван Ї заявив, що в Росії є “легітимні безпекові занепокоєння” щодо України, і що США мають сприйняти їх серйозно.
Просто нагадування.
— Ostap Yarysh (@OstapYarysh) January 27, 2022
“Якщо когось цікавила позиція уряду Китаю щодо ситуації довкола України. У своїй розмові з Блінкеном сьогодні, головний китайський дипломат Ван Ї заявив, що в Росії є “легітимні безпекові занепокоєння” щодо України, і що США мають сприйняти їх серйозно”, – написав у твіттері журналіст “Голосу Америки” Остап Яриш.
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