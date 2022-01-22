Україна не буде оголошувати дипломатичний бойкот зимових Олімпійських ігор-2022 в Китаї через порушення в КНР прав людини, як це роблять деякі західні союзники.

Як передає “Новинарня“, про це сказав глава МЗС Дмитро Кулеба в “Суботньому інтерв’ю” “Радіо Свобода”, що було оприлюднене 22 січня.

“У нас немає плану оголошувати бойкот Олімпіаді в Пекіні”, – заявив Кулеба, відповідаючи на пряме запитання ведучої.

“Не всі наші західні союзники оголосили цей бойкот”, – додав він, реагуючи на уточнення.

Нагадаємо, Зимові Олімпійські ігри 2022 року відбуватимуться в Пекіні з пʼятниці, 4 лютого, до неділі, 20 лютого.

Україну на цих “білих” Іграх мають представити 45 спортсменів у 12 видах спорту.

Уряди США, Великої Британії, Канади, Австралії, Нової Зеландії тощо заявили, що не пришлють своїх представників на Олімпіаду на знак протесту проти порушень прав людини китайським урядом.

Ідеться лише про дипломатичний бойкот (спортсмени цих країн планують змагатися в КНР).

За повідомлення Bloomberg, голова КНР Сі Цзінпінь міг попросити Путіна не починати війну проти України під час Олімпіади в Пекіні.

Минулого разі Росія почала агресію проти України та окупацію Криму саме під час зимової Олімпіади 2014 року в Сочі.

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